Eberns Bauausschuss tagt mit Tiefgang

Ein bisschen wie bei Jules Verne durfte sich der Bauausschuss des Eberner Stadtrats bei seiner Sitzung am Mittwochabend fühlen. Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) und Bauamtsleiter Martin Lang vermittelten dem Gremium einen Hauch von "Reise zum Mittelpunkt der Erde". Schauplatz war der Trinkwasserbrunnen im Stadtteil Albersdorf, der saniert und zu einem von drei Standbeinen der Eberner Wasserversorgung ausgebaut werden soll. Das Gremium ließ sich durch den Videomitschnitt einer Kamerabefahrung bis zu 30 Meter unter die Erde entführen, wo der Albersdorfer Boden längst in eine Sandsteinschicht übergangen ist.



30 Meter tief

So tief war der Brunnen für die Trinkwasserversorgung von Albersdorf, Bischwind und Bramberg im Jahr 1957 gebohrt worden. Fast 60 Jahre lang hatte die ergiebige Quelle die drei heutigen Stadtteile von Ebern zuverlässig versorgt, ehe die Dörfer im Oktober 2016 an die kommunale Wasserversorgung über die Brunnen an der Pöppelsmühle und im Bereich Herrenbirke angeschlossen wurden. Seither wurde aus Albersdorf kein Wasser mehr gefördert.



Der Brunnen weist die Besonderheit auf, dass er, anderes als die beiden anderen Brunnen der Stadt, unter Überdruck steht. Das Wasser steigt also von selbst, also auch ohne Pumpen, bis zur Erdoberfläche auf. "Artesisch" nennt man das in der Fachsprache, wie das Gremium vom Bauamtsleiter erfuhr. Der Strömung, die auf dem Video deutlich zu erkennen ist, verdankt der Brunnen sein glasklares Wasser, in dem das Video von "Brunnen.TV" zu einem spannenden Erlebnis wurde.



Bernstein in der Tiefe?

Fasziniert folgte das Gremium dem Abtauchen in das zunächst 300, am unteren Ende 200 Millimeter starke Metallrohr, lernte etwas über Mangan- und Kalkablagerungen, nahm die verrosteten Metallschellen und defekten Rohrstöße zur Kenntnis und fuhr an maroden Schlitzbrückenfiltern vorbei in die Tiefe. Es staunte darüber, dass die Kies-, Kalk- und Rostablagerungen am Grund des Brunnens, die sich auf bis zu 1,40 Meter Höhe angesammelt haben, im Licht der Befahrungskamera wie Edelmetall erscheinen. "Der Schatz des Bernsteinzimmers", scherzte einer der Räte.



Auf jeden Fall, so wurde bei der Sitzung deutlich, kann auf den Brunnen zur dauerhaften Sicherung der Wasserversorgung in der Stadt nicht verzichtet werden. Er liefert pro Sekunde rund sechs Liter Wasser, das ohne weitere Aufarbeitung verwendet werden kann. Die anderen beiden Brunnen, die seit gut einem Jahr allein die Kernstadt und die Stadtteile versorgen, würden auf Dauer nicht reichen. Bei ihnen ist die Stadt laut Martin Lang wegen des gestiegenen Wasserverbrauchs "an der oberen Grenze angelangt".



Umfangreiche Sanierung

Ehe der Albersdorfer Brunnen jedoch als drittes Standbein der Wasserversorgung ans Netz gehen kann, muss er aufwendig saniert bzw. erneuert werden. Das reicht von den Ausbau- und Filterrohren über die Brunnenpumpe und -steuerung bis zu einem neuen Brunnenhaus. Edelstahl und modernste Filter und Überwachungstechnik sind angesagt. Die Kosten schätzt die Verwaltung auf 300 000 Euro. Die Ingenieurleistungen sind vergeben, doch bis zur Wiederinbetriebnahme des Brunnens ist es noch ein weiter Weg, weshalb Martin Lang keine zeitliche Festlegung wagt. Zunächst muss das Wasserwirtschaftsamt gehört und die Finanzierung geklärt werden.



Von analog zu digiital

Zum Auftakt der Sitzung hatte Wasserwart Heribert Valtin dem Bauausschuss das Maschinenhaus und das Wasserwerk präsentiert, das in jüngster Zeit einige technische Erneuerungen und Renovierungsarbeiten erfahren hatte. Das Gremium nahm die alte analoge und moderne digitale Überwachungstechnik in Augenschein und ließ sich die Steuerung für die Wasserleitung zum Vorbacher Hochbehälter, dem höchsten Punkt der Eberner Wasserversorgung und zu den westlichen Stadtteilen zeigen.



Abgesehen von den alten gusseisernen Rohrnetzen in Teilen der Kernstadt, in Vorbach und Bischwind sei sie Stadt bei der Trinkwasserversorgung insgesamt auf einem guten Stand, bilanzierte der Bürgermeister. Er verwies auf den immensen Aufwand und die hohen technischen Anforderungen, die von den Wasserabnehmern kaum wahrgenommen würden, "weil vieles unter der Erde versteckt abläuft". Dennoch könne das Wasser zu einem "vernünftigen Preis " angeboten werden.



Die Stadt hat alles versucht, erfuhr der Bauausschuss, doch eine Ausschilderung der Zufahrten zu den Schulen scheitert am Veto des Staatlichen Bauamts. Dort würden heute nur noch Piktogramme geduldet, wie man sie für Krankenhäuser, Gewerbegebiete oder Flugplätze kennt. Für Schulen indes gibt es kein Piktogramm. Das Bauamt in Schweinfurt argumentiere zudem, dass die Zufahrtswege zu Schulen für Auswärtige kaum interessant seien, "und die Leute vor Ort wissen Bescheid". "Eine hirnverbrannte Argumentation", befand Philipp Arnold, der insistierte, Ebern müsse sich als Schulstadt präsentieren dürfen. Er verwies auf bestehende Hinweisschilder an anderen Schulstandorten wie Haßfurt und Ebelsbach. Der Bürgermeister berichtete von diversen Vorstößen der Stadt bei der Schweinfurter Behörde, die jedoch erfolglos blieben. Bleibe die Möglichkeit, auf dem sogenannten Schulkreisel an der Kreuzung Gymnasium-/Coburger Straße auf die Schulen hinzuweisen, oder aber die von d er Stadt angebrachten Straßenschilder mit Zusatztafeln zu versehen. Doch dies müsse noch geprüft werden.



Auf Granit stieß die Stadt auch mit ihrem Vorstoß, die Ampel an der Heubacher Kreuzung an den Zufahrten von Ebern und Heubach aus mit zusätzlichen grünen Pfeilen für Linksabbieger auszustaffieren. Zweiter Bürgermeister Harald Pascher, als Fahrlehrer mit den verkehrstechnischen Finessen bestens vertraut, hatte diese Verbesserung beantragt. "Somit wüsste man als Linksabbieger von Ebern oder Heubach kommend, dass der Gegenverkehr rot hat", hatte er argumentiert. Momentan müssten sich Linksabbieger langsam in die Kreuzung vortasten, nicht wissend, dass der Gegenverkehr warten muss. "Nicht erlaubt", hieß es dazu bei der Behörde, außerdem wären dann zwei Fahrspuren und diene Neuprogrammierung der Ampelanlage erforderlich, was jedoch abgelehnt werde.





Beschwerden hat es aus der Haydnstraße in Ebern gegeben, die vom Winterdienst nicht bedient wird. Dort hätten sich in den letzten Tagen Eisplatten auf der Fahrbahn gebildet, die eine Gefahr darstellten. Die Stadt will jedoch an ihrem bewährten Streuplan festhalten und rief die betroffenen Anlieger auf, sich mit Splitt aus den dort aufgestellten Streukasten zu bedienen. Sondereinsätze werde es nur bei extrem starken Schneefall oder Blitzeis geben, stellte der Bürgermeister klar, "und dann auch nicht an einzelnen Stellen, sondern in einer Gesamtaktion. Hennemann: "Würden wir auf jeden Anruf hin rausfahren, käme der Bauhof überhaupt nicht mehr rum."