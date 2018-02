Aus der Not geboren, haben sich die beiden Eberner Faschingsfiguren Schörschla und Schellenmann zu echten und zuverlässigen Stützen des Eberner Faschings entwickelt. Doch wie kam es zur Erfindung der beiden skurrilen Gestalten und was zeichnet sie aus?



Mehr lesen Sie in Kürze auf inFranken.dePLUS.