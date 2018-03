Ebern verfolgt Waldfriedhof weiter

Die kontroverse Diskussion in der Bevölkerung über das Thema Waldfriedhof spiegelte sich auch in der Sitzung des Eberner Stadtrats am Donnerstagabend wider. Für die Sitzung hatte sich der Stadtrat eine Grundsatzentscheidung vorgenommen. Nach längerer Debatte votierten 13 Ratsmitglieder dafür, das Thema weiterzuverfolgen, fünf schlossen sich der Meinung des Bürgermeisters Jürgen Hennenmann an, der einen ausführlichen Vortrag über die Pros, aber vor allem die Kontras eines Begräbniswaldes gehalten hatte. Er wollte das Thema zu den Akten legen. Zwei Mandatsträger fehlten bei der Sitzung entschuldigt. Rund 40 Zuhörer wohnten der öffentlichen Sitzung bei, darunter etliche Unterstützer der "Eberner Bürgerinitiative pro Erlebniswald".



Ungeachtet der weiteren Erwägungen in Sachen Ruhewald will der Stadtrat Möglichkeiten erkunden, auf einigen der 15 städtischen Friedhöfe alternative Beerdigungsformen bereitzuhalten, wie sie heute immer mehr gefragt sind.