Ebern rockt und lockt die Massen

von RALF KESTEL

Bekannte Gesichter, aber auch Neulinge. Bunt gemischt ist die Künstler-Schar zur zehnten Auflage der Musiknacht des Sport- und Kulturvereins am Samstag. 14. Oktober, ab 20.30 Uhr in fünf Gasthäusern plus der Rathaushalle. So ist es dem künstlerischen Leiter Walter Ullrich gelungen, Helt Oncale wieder nach Ebern zu locken, der nach eigenem Bekunden 600 Songtitel ohne Noten aufführen kann. Der Südstaatler mit Wohnsitz bei Frankfurt gastiert bereits zum vierten Mal bei einer Eberner Musiknacht und hat sich schon eine eigene Fangemeinde aufgebaut.



Die hat Joe Ginanne schon, der beim Altstadtfest schon mehrfach aufspielte. Diesmal baut der Ire seine Instrumente im Pizza-Blitz auf.



Zum zweiten Mal zu Gast bei der Musiknacht ist die Gruppe "Hang Loose" nach 2015 (wieder in der Rathaushalle). Die Gruppe aus dem Raum Kitzingen hat die Verpflichtung so kommentiert: "Wir sind wieder mit dabei und freuen uns tierisch drauf ."



Fast schon ein Heimspiel hat "Dreyklang" als Akustik- und Miniature-Ableger von "Purple heart" mit Heiko und Lara Grabmeier aus Bamberg sowie Frank Busch aus Rentweinsdorf, die als Trio schon in Gereuth und im Café Wagner mit ihren Cover-Versionen in tollen Arrangements aufgetreten sind.

Komplettiert wird das musikalische Sechs-Location-Angebot von Los Commandantes. vier Musiker, die sich auf lateinamerikanische Rhythmen spezialisiert haben, in den Frankenstuben sowie den "Alligators of swing" im Café Wagner, einem Trio aus dem Großraum Nürnberg, das Blues und Boogie Woogie in sich vereint, was besonders dem Hausherren gefallen dürfte.



Wer sich also im (verbilligten) Vorverkauf oder an einer der Abendkassen ein Armbändchen erworben hat, kann im 45-Minuten-Takt von einer Location zur anderen marschieren. Wegen der Nähe bietet sich dazu ein Fußmarsch an, die Wechselpausen der Bands sind entsprechend lang.

Im Rahmen- und Nachprogramm zur zehnten Eberner Musiknacht findet ab 13. Oktober in der xaver-mayr-galerie am Stadtberg die Fotoausstellung "Photos mit viel Phon" statt, die mehrschichtig auch den Bogen schlägt von der Musiknacht im Herbst zu den Festivaltagen im Sommer in Schloss Eyrichshof.



500 Bilder von Rockstars

Gezeigt werden rund 500 Bilder weltbekannter Rockstars auf und hinter der Bühne, die der bekannte Bamberger Fotojournalist Helmut Ölschlegel im Verlauf von Jahrzehnten bei Konzerten in ganz Europa geschossen hat. Die Ausstellung ist am Samstag 14. Oktober, zum Musiknacht-warm-up von 14 bis 20 Uhr (mit Bewirtung) geöffnet, ansonsten samstags von 11 bis 14 Uhr, sonntags und an Feiertagen jeweils ab 14 Uhr.



Dabei gibt es an jedem Öffnungstag ein zweigeteiltes Gewinnspiel: Eine Bildershow, bei der die gezeigten Stars erkannt werden müssen. Aus allen Einsendungen nehmen die Teilnehmer mit der größten Punktezahl an der Verlosung von Freikarten für das Open-air-Festival in Schloss Eyrichshof 2018 teil.



Einblick ins Tonstudio

Während des Warm-ups am Musiknacht-Samstag kann auch das Tonstudio am Angerbach, Anwesen Dorsch in der Ritter-von-Schmitt-Straße 16, besichtigt werden. Des Weiteren führen mehrere Geschäfte einen verlängerten Einkaufs- und Genuss-Nachmittag durch.



Angereichert wird die Ausstellung, die bis 12. November zu sehen ist, mit Talkrunden, Autorenlesungen, Musikvorträgen, womit die Ausstellung nicht nur visuell, sondern auch akustisch Akzente setzt.



Auch die manuelle Komponente wird angesprochen, da Dutzende von Konzertprogrammen und Rockbüchern durchgeblättert werden können.



Die weiteren Programmpunkte in Ergänzung zu den "normalen" Öffnungszeiten:

Sonntag, 15. Oktober , um 16 Uhr: Talkrunde mit den Konzertveranstaltern von Schloss Eyrichshof und dem Coburger Schlossplatz, Gaby und Wolfgang Heyder sowie Ulf Schabacker, über ihre Erlebnisse mit den Stars hinter den Kulissen;

Sonntag, 22. Oktober , um 16 Uhr: Lesung des Rockbuchautoren Dr. Thomas Kraft aus Herrsching, der zusammen mit Helmut Ölschlegel mehrere Bücher herausgebracht hat. Der gebürtige Bamberger liest aus seinem Bamberg-Roman "Alles Tarnung", ein paar Musikgedichte aus seinem Band "Jukebox" und Beatstories. Dazu gibt es die Texte von Rock-Klassikern ins Fränkische übersetzt.

Sonntag, 29. Oktober , um 11 Uhr: Matinee der Musikschule;

Sonntag, 5. November , um 14 Uhr: Philipp Arnold & friends - acoustic und unplugged;

Sonntag, 12. November , um 14 Uhr stellt Udo Pörschke sein Buch vor, das kurz zuvor zur Frankfurter Buchmesse herauskam, in dem er das Leid seiner Großvaters Martin Welz, lange wohnhaft in der Haydnstraße, während der Kriegsgefangenschaft nachzeichnet.