Ebern präsentiert ganz besonderen Künstlertreff

Als "einzigartige und wohl einmalige Veranstaltung" bezeichnete Initiator Ralf Kestel die Ausstellung "Photos mit viel Phon" des Bamberger Fotojournalisten Helmut Ölschlegel, die am Freitagabend in der xaver-mayr-galerie vor über 100 begeisterten Gästen eröffnet wurde und bis 12. November samstags, sonntags und an Feiertagen kostenfrei besucht werden kann.



Präsentiert werden 373 großformatige Fotos der bekanntesten Rock- und Jazzmusiker der Welt, die Ölschlegel in den zurückliegenden Jahren vor und hinter den Konzertbühnen in ganz Europa abgelichtet hat. Viele diese Bilder haben die Künstler sogar selbst signiert, weswegen FT-Redakteur Kestel den Fotografen als "Motivjäger und Trophäensammler" titulierte.



Zu diesen großen Fotos kommen aber auch viele kleiner Bilder und Bücher, so dass "eigentlich rund 5000 Bilder angeschaut werden können", erwähnte Ölschlegel, der bis Sommer als Seminarrektor im Schulamt in Bamberg tätig war. Dazu gibt es noch Schautafeln mit Konzert-Tickets sowie zum Teil aufwendig gestaltete Tourprogramme bis hin zu einem Schlagzeug-Stecken, einem signierten Drumstick von Phil Collins (mit Echtheits-Zertifikat!).



Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Detlef Christel und Hans Deusel (von Big Sound Jack, beide ebenfalls Schulrektoren) und Helmut Ölschlegel selbst.



Bei seiner Einführung in die Ausstellung erläuterte Helmut Ölschlegel die Konzeption in den "perfekt geeigneten Räumen des Bürgervereins" und dankten den Verantwortlichen, vorrangig Stefan Andritschke, für die Überlassung und Unterstützung, um mein "Lebenswerk in einer Zusammenstellung von Rock, Jazz, Soul, Pop und Klassik ansprechend präsentieren zu können".



Von einer "Super-Geschichte" im Zusammenhang mit der Musiknacht am Samstag ab 20.30 Uhr in der Innenstadt schwärmte Walter Ullrich als Vorsitzender des Sport- und Kulturvereins und selbst ambitionierter Hobby-Fotograf. Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) freute sich über den zusätzlichen Impuls für das Veranstaltungsangebot in der Stadt, der "sogar so viele Gäste bis aus Nürnberg, Bamberg und Würzburg nach Ebern lockt". Er lobte das ehrenamtliche Engagement des Bürgervereins: "Die Galerie wäre eine ideale Musikkneipe." So namhafte Künstler habe man in Ebern noch nie gesehen, schwärmte der Bürgermeister, "wenn auch nur im Bild, obwohl wir mit den Konzerten in Schloss Eyrichshof doch schon verwöhnt sind".



Kurator Ralf Kestel ging auf das Zustandekommen der Ausstellung ein. "Eigentlich ist Pink Floyd schuld." Bei einem Konzertbesuch lernten sich Ölschlegel und Steffen Schanz vom Foto-Creativ-Kreis kennen und vereinbarten ein Vorführabend. "Als ich bei der Musiknacht im vergangenen Jahr an der leeren dunklen Galerie vorbei lief, war die Idee geboren, zur Jubiläumsveranstaltung aus dem Vorführabend eine Ausstellung zu machen, die mit Zusatzveranstaltung noch bereichert wird. Der Rest war ein bisschen netzwerkeln."



Schnell vernetzt hatten sich auch Bärbel Hertrampf und Philipp Arnold mit dem Musiker Hans Deusel und Detlef Christel. Als sie zu vorgerückter Stunde spontan bei der Band einstiegen, gab es kein Halten mehr. "Das ist zum ersten Mal, dass in diesen Räumen getanzt wird", freute sich Stefan Andritschke als Vertreter des Hausherrn.



In der Tat waren noch nie so viele Besucher an einem Abend in der Galerie gewesen. Und keiner bereute sein Kommen. Auch die ersten Bilder und Foto-Alben wurden schon gekauft.



Und so geht das Ausstellungsprogramm weiter:



Heute Samstag Die Ausstellung in der xaver-mary-galerie ist ab 14 Uhr (mit Ausschank) zum Musiknacht-warm-up geöffnet , auch Angerbach-Tonstudio kann von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden.



Morgen Sonntag Die Ausstellung ist ab 14 Uhr geöffnet und 16 Uhr beginnt in der xaver-mayr-galerie eine Talkrunde mit Gaby Heyder vom Veranstaltungsservice Bamberg, die für die Konzerte im Schlosshof in Eyrichshof wie auch auf dem Coburger Schlossplatz verantwortlich zeichnet. Ob sie sich entlocken lässt, wer im nächsten Jahr nach Eyrichshof kommt. Drei Künstler stehen nämlich schon fest.