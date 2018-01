Durch Schweigen verteidigt

Ein dicker Fisch im Rauschgiftgeschäft war den Verfolgungsbehörden am 30. August 2016 ins Netz gegangen: Bei einer Razzia hatten die Beamten in der Wohnung eines heute 28-jährigen Mannes fast 300 Gramm Marihuana gefunden. Zudem hatte der Mann aus dem Maintal 55 000 Euro mutmaßliches Drogengeld im Schließfach einer Bank gebunkert. Wegen bewaffneten Drogenhandels verurteilte das Landgericht in Bamberg den Dealer im April 2017 zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und elf Monaten.

Am Mittwoch musste sich ein mutmaßlicher Komplize des Verurteilten vor einem Schöffengericht am Haßfurter Amtsgericht verantworten. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft stellte der 32-jährige Angeklagte dem verurteilten Drogenbaron einen Teil seines Kellerabteils im gemeinsam bewohnten Mehrfamilienhaus zur Verfügung, um Rauschgift aufzubewahren. Bei der Razzia fanden die Beamten dort 93,6 Gramm Haschisch und 12,16 Gramm Amphetamin, das dem verurteilten 32-Jährigen gehörte. Zudem fanden sie 0,2 Gramm Haschisch im Badezimmer des Angeklagten, dem nun Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Besitz von Rauschgift vorgeworfen wurden.

Verteidiger Jochen Kaller sagte, dass sich sein Mandant zu den Vorwürfen nicht äußern werde. Er werde sich "durch Schweigen verteidigen", denn ein Tatnachweis sei nicht möglich.

Laut einem Beamten der Kripo Schweinfurt keimte der Verdacht auf eine Komplizenschaft des Angeklagten auf, als man die Telefone der beiden Verdächtigen überwachte. In einem Telefonat hatte der Angeklagte den 28-Jährigen darauf hingewiesen, dass es in seinem Kellerabteil "verdächtig rieche" und man daher "etwas rausholen" sollte.

Von dem Gespräch höre er zum ersten Mal, gab der 28-Jährige vor, als er als Zeuge vernommen wurde. Er habe sein Angelzeug im Kellerabteil des Angeklagten gelagert. "Vielleicht haben die Köder so gestunken."



Staatsanwalt für Freiheitsstrafe

Den Staatsanwalt konnte er nicht überzeugen: Der Angeklagte habe im Telefongespräch von einer "stinkenden Kasse" gesprochen und sich damit selbst überführt. Der Anklagevertreter forderte daher eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Da der Angeklagte noch keinen Eintrag im Bundeszentralregister hat, könne die Strafe für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden - mit der Auflage, 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen.

Verteidiger Kaller forderte Freispruch für seinen Mandanten. Sein Mandant sei kein Drogenkonsument. Dies habe eine Haarprobe bestätigt, erklärte er. Auch der Besitz von Haschisch sei ihm nicht nachzuweisen.

Das Gericht folgte dem Plädoyer des Verteidigers und sprach den Angeklagten frei. Es gebe "keine letztliche Gewissheit", sagte die Richterin Ilona Conver in der Urteilsbegründung.