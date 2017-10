Drogenprozess läuft am Landgericht

von BRIGITTE KRAUSE

Mit dem Altersruhesitz in Spanien ist es erst einmal nichts für den 56-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Haßberge. Stattdessen hat sich der Mann, der im Moment in der Justizvollzugsanstalt Bamberg einsitzt, am Montag vor der Großen Strafkammer am Landgericht Bamberg zu verantworten wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und unerlaubtem Waffenbesitz.



Sein Fall hatte vor gut zweieinhalb Jahren Schlagzeilen gemacht. Anfang April 2015 gab es in einer konzertierten Aktion der Polizei zwei Hausdurchsuchungen in Zeil und einem Ort in Rauhenebrach. Dabei fanden sich in Zeil bei zwei Frauen rund 20 Kilogramm Haschisch, bei dem Mann in Rauhenebrach rund drei Kilogramm. Die beiden Frauen sind bereits zu Freiheitsstrafen verurteilt worden.



Und wie sich später herausstellte, wurde eine ungewöhnlich hohe Summe Bargeld bei dem Angeklagten in Rauhenebrach entdeckt. Es war gepresst und verpackt ähnlich einem Päckchen Rauschgift. Einer der Kripobeamten mutmaßte in der Verhandlung am Montag, dass dieses Geld vielleicht so platzsparend verpackt worden sein könnte, um es außer Landes zu bringen.



Bei der Aktion konnten die beiden Frauen festgenommen werden, der 56-Jährige hingegen verschwand. Auf den Tag genau zwei Jahre später gelang seine Verhaftung in Spanien, wo er offenbar in einem ländlichen Anwesen unter falschem Namen Unterschlupf gefunden hatte. Kripobeamte schilderten die Aktion und wie es dazu gekommen war. Kontakte der Drogenszene im Bereich Schweinfurt hatten Fingerzeige gegeben; es war die Rede von der Schwierigkeit, einen Mittelsmann zu finden, der für den Angeklagten in Spanien eine Immobilie erwerben könnte.



Bei dem Besuch von Bekannten, als man sich im Auto auf einer spanischen Straße befand, gab es eine gezielte Kontrolle der spanischen Streifenbeamten - und schließlich klickten die Handschellen. Seither sitzt der 56-Jährige in der Untersuchungshaft in Bamberg und wartete auf seine Verhandlung.



Der Entzug während der ersten Tagen der Haft war durchaus schwer für ihn, wie er einräumte, er schlief schlecht. Denn wie zu Beginn der Verhandlung bei seiner Vernehmung vor Gericht deutlich wurde, hat der Mann aus dem Landkreis Haßberge schon früh angefangen, Haschisch zu konsumieren. Die ersten Joints rauchte er mit 17 Jahren, kam am Schluss bis zu seiner Flucht aus Rauhenebrach täglich auf zehn bis zwölf Joints und später in Spanien auch auf rund zehn pro Tag. Auch dem Bier hatte der Handwerker früher fleißig zugesprochen, vor dem psychiatrischen Gutachter bezeichnete er sich selbst als "Bierholic".



Am Nachmittag sind an der Großen Strafkammer des Landgerichts Bamberg weitere Zeugenvernehmungen geplant, auch der psychiatrische Gutachter wird wohl noch seine Ergebnisse vorstellen. Ob die Kammer am heutigen Montag noch zu einem Urteil kommt, ist nicht klar. Für Freitag ist ein weiterer Verhandlungstermin anberaumt. Aktuell (14 Uhr) läuft der Strafprozess