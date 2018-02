Dorfrocker feiern FC Bayern-Trainer Jupp Heynckes mit neuem Song

Die Dorfrocker feiern Bayern-Trainer Jupp Heynckes





Jubel-Hymne für Bayern-Trainer Jupp Heynckes - und das ausgerechnet aus Franken? Ja! Die fränkische Band "Dorfrocker" huldigen dem 72-jährigen wiedereingesetzten Triple-Coach des deutschen Rekord-Fußballmeisters mit ihrem neuen Song "Jupp ist der beste Mann".Die Musiker aus dem unterfränkischen Kirchaich (Landkreis Haßberge) zeigen im Video die hoch dotierten Fußballer in ihrer Königsdisziplin, dem Feiern von Siegen. Hoch die Arme und die Pokale - und natürlich Heynckes selbst, von Spielern auf Händen getragen. Der bislang größte Bayern-Erfolg darf nicht fehlen: das legendäre Triple im Sommer 2013. Meisterschaft, Champions League und Pokal. "Andere holen auch mal 'nen Titel, doch es gibt nur einen Mister Triple", heißt es im Video, das die Band am vergangenen Freitag auf ihrer Facebookseite hochgeladen hatte und das bis Montagabend bereits rund 300.000 Mal aufgerufen wurde.Der FC Bayern - immer für eine Hymne gut. Im Erfolgsjahr jubelten sogar die Münchner Philharmoniker samt Chor unter ihrem damaligen Maestro Lorin Maazel, natürlich im Bayern-Dress: "Stern des Südens, mia san mia!". So bombastisch ist es bei den eher bodenständigen Dorfrockern nicht. Ihr Song ist eingängiger, fröhlicher Schlager. Gedreht wurde beim FC Bayern-Fanclub Schießamer Red White Dynamite aus Roggenburg im bayerisch-schwäbischen Landkreis Neu-Ulm.Für Ehrenmitglied Jupp finden die Dorfrocker nur lobende Worte, wenngleich man diese Zeile auch anders verstehen könnte: "Der mit bescheidener Weisheit jeden besiegt, wir sind froh, dass es dich gibt".Die Dorfrocker haben in der Vergangenheit nicht nur einmal für Aufsehen gesorgt. 2014 sorgten die drei Brüder Tobias, Philipp und Markus Thomann aus Kirchaich für einen kleinen Skandal, als sie mit der nackten Micaela Schäfer für ein Musikvideo in einer Kirche in Franken posierten . Jüngster Coup: der Song "Mettbrötchen" mit dazugehörigem fleischlastigen Musikvideo und einer mettverliebten Gina-Lisa Lohfink . Veröffentlicht wurde das Ganze ausgerechnet am Weltvegantag - natürlich kein Zufall. Doch warum die fränkischen Dorfrocker jetzt ausgerechnet den Münchnern aus Oberbayern hudligen und nicht etwa dem Club aus Nürnberg - der ja momentan auch nicht ganz unerfolgreich ist - bleibt ein Rätsel.Heynckes ist seit Oktober in seiner vierten Amtszeit als Trainer beim deutschen FC Bayern. Die Meisterschaft ist fast sicher, im Pokal sind die Münchner als Halbfinalist auf Kurs. In der Champions League dürfen Heynckes & Co. nach dem 5:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas Istanbul schon für das Viertelfinale planen. Von Anfang an hat der 72-Jährige betont, dass er dem Club bis zum Ende der Saison helfen möchte. Traumhaft wäre für ihn ein Abschied mit einem neuen Triple.