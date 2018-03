DLRG Ebern ermittelte ihre Vereinsmeister

Vor den Vereinsmeisterschaften des DLRG-Ortsverbandes fand eine besondere Ehrung statt: Vorsitzender Erwin Reuter bedankte sich bei Wolfram Girschke mit einem Präsent für dessen vorbildliche Vereinsarbeit. Wolfram Girschke hält mehrere EH-Kurse im Jahr ab, steht jede Woche als Trainer am Beckenrand und fungiert auch als Ausbilder bei Schwimmkursen. Er ist somit ein echtes Vorbild in Sachen Ehrenamt.

Dank der professionellen Arbeit von Stefan Rose am PC, der Gewährleistung regelgerechter Starts durch Wolfram Girschke und der geschulten Zeitnehmer lief alles wie am Schnürchen. Besonders erfreulich war die große Anzahl von Elternteilen, die am Beckenrand mitfieberten und ihre Sprösslinge lautstark anfeuerten.

Hauptteil der Veranstaltung war ein Rettungsdreikampf. Dabei mussten die Disziplinen Hindernisschwimmen, kombiniertes Schwimmen beziehungsweise Retten und Flossenschwimmen auf unterschiedlichen Distanzen entsprechend der Altersklasse in schnellstmöglicher Zeit bewältigt werden. Auch die jüngsten "Wasserratten" konnten in Sonderläufen im Freistilschwimmen ihre Kräfte messen. Die Kleinsten waren gerade einmal fünf Jahre alt. Die beachtlichen Leistungen sind auf die kompetente und zielgerichtete Arbeit des Trainerstabes zurückzuführen.

Jeder Teilnehmer bekam bei der Siegerehrung eine Urkunde. Alle Sonderlaufabsolventen erhielten auch eine Medaille. Die Erstplatzierten in den Altersklassen haben sich für die DLRG-Bezirksmeisterschaften am 17. März in Schonungen qualifiziert, ebenso alle Schwimmer der Sonderläufe. Die Siegerehrung nahmen Vorsitzender Erwin Reuter und Zweiter Bürgermeister Harald Pascher vor.



Die Ergebnisse

Sonderlauf 2010 m: 1. Moritz Welsch, 2. Lukas Scharpf, 3. Jakob Henneberger

Sonderlauf 2010 w: 1. Lina Hofmann, 2. Klara Gaspic, 3. Emma Beck

Sonderlauf 2011 m: 1. Jonas Hauck, 2. Quentin Bullnheimer,

3. Michael Schramm

Sonderlauf 2011 w: 1. Hannah Purkert

Sonderlauf 2012 w: 1. Antonia Walter (jüngste Teilnehmerin)

AK 10 m: 1. Cedric Metz, 2. Emil Marsoun, 3. Max Knauer

AK 10 w: 1. Laura Schwarz, 2. Sophia Hauck, 3. Sarah Ankenbrand

AK 11/12 m: 1. Felix Scharpf, 2. Lukas Bullnheimer, 3. Jonah Rippl

AK 11/12 W: 1. Kira Schafhauser, 2. Marit Mundel, 3. Angelina Schug

AK 13/14 m: 1. Matthias Eiermann, 2. Lukas Welsch, 3. Yannik Suchy

AK 13/14 w: 1. Svenja Schmittlutz, 2. Paula Scharpf, 3. Paula Lurz

AK 15/16 m: 1. Kilian Marks

AK 15/16 w: 1. Alina Langbein, 2. Annika Lurz

AK 35 m: 1. Stefan Rose

AK 35 w: 1. Steffi Beck

AK 55 m: 1. Erwin Reuter di