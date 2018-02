Die Westheimer ließen es krachen

"Ist das Chaos noch so groß, in Wasdäm sind die Narren los". Unter diesem Motto bestimmten Gardetänze, Sketche und Lieder die beiden Abende, durch die Elferratsvorsitzender Bernhard Jilke, unter anderem in der Rolle des Amtsgerichtsrates, souverän führte.

Getreu dem Motto "Es tagt der oberste Gerichtshof der WNZ", verwandelte sich die Bühne in ein Bauerngericht, das die politischen Geschicke von "Wasdäm" leitete, in Anlehnung an die Ganerben, die Dorfherren aus dem Jahr 1479. So jagte zur Freude der zahlreichen Besucher ein "Fall" den anderen.



Stolz auf die Garden

Auf den Nachwuchs in den Garden sind die Westheimer Narren besonders stolz. Nicht nur der Marschtanz der "Queens", sondern auch die Showtänze der WNZ-Zwerge, die "Wicki und die starken Männer" mimten, der "Shaking Sisters" und der "Dreamdancers", boten einen besonderen Augenschmaus.

Dass in Westheim eine große Familie den Fasching lebt, davon konnte sich Präsidiumsmitglied Gerhard Fiedler von der Föderation Europäischer Narren (FEN) selbst ein Bild machen. Fiedler honorierte den Verdienst von einigen Westheimer Narren.

Zu den Eigengewächsen zählt Irmgard Hanel. Als "Urgestein" steht sie von Anfang an in der Bütt. In diesem Jahr hatte sie einen Auftritt mit ihren Enkelkindern Sophia Klement und Dominik Holzschuh.

Yannik Hanel hat ebenfalls die Gene der Oma geerbt. Textsicher begab er sich in seinem Vortrag auf Jobsuche, um sein Taschengeld aufzubessern.

Ehrenpräsident Peter Melcher, ebenfalls ein Mann der ersten Stunde, machte sich in der Rolle als politischer Beobachter seine Gedanken über Jamaika, Groko und Neuwahlen.

Sketche wie der Wellensalat von "Radio Westheim", der Auftritt der "Märchenprinzen", die "nackert am Krebsensee" rockten, und die Gerichtsverhandlung "Schäbig gegen Schäbig" trugen zur Erheiterung der Gäste bei. Die Turnerfrauen vom TSV Westheim, verkleidet als trauernde Witwen, begaben sich auf Männersuche.



Familie Zeiß mischt kräftig mit

Der Westheimer Fasching ist eng verbunden mit dem Namen Zeiß, angefangen bei Fred Zeiß (72), der seit 40 Jahren im Elferrat sitzt, über seine Söhne Thomas und Michael, die sich im Elferrat, als Akteure oder als Bühnengestalter engagieren, bis hin zu den Enkelkindern, die als Beleuchter im Einsatz sind. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich Ehefrau Elfriede Zeiß und die beiden Schwiegertöchter Heike und Annette ebenfalls seit vielen Jahren auf der Bühne mit karnevalistischem Engagement einbringen. Diesmal brachte das Trio die lokalen Begebenheiten als "Zeugen vor Gericht" vor.

Als Gäste der "Zeiler Narrenzunft" lästerten ohne große Tabus Christian Melchior und Dominik Syka alias "Fonser und Bartel" in bewährter Manier. Die "Wasdämer Fregger" boten tolle Livemusik.



Akteure bei den Büttensitzungen der WNZ 2018

Marschtanzgruppe "The Queens": Linda Deißler, Alina Zeiß, Luisa Metzner, Luisa Kober, Elena Zeiß, Johanna Raßmann, Anna-Lena Jilke, Nadja Wahler, Eva Deißler, Angelina Leuchter; Trainerinnen: Susan und Elena Hartmann

"Shaking Sisters": Linda Deißler, Luisa Kober, Elena Zeiß, Luisa Metzner, Alina Zeiß, Johanna Raßmann, Anna- Lena Jilke, Nadja Wahler, Eva Deißler, Angelina Leuchter, Ann- Sophie Krieger, Laura Holzschuh, Enola Arndt, Maya Dütsch, Antonia Krämer, Alexandra Geuß, Janina Hanel; Trainerinnen: Nina Köberich, Heike Zeiß, Sandra Jilke

"The Dreamdancer": Lena Reßmann, Hannah Reßmann, Romy Koch, Alina Schwemmlein, Nina Jilke, Emilia Scholl, Emilia Müller, Inja Kölbl, Marie Baier, Eva Raßmann, Anna- Maria Hauber, Nova Rottmann, Sophie Schmitt; Trainerinnen: Annette und Elena Zeiß

"WNZ-Zwerge": Lana Koch, Elisa Hippacher, Amelie Mützel, Sophie Meyer, Juliane Ullrich,

Antonia Eirich, Luisa Lilge, Anna Schönland, Lena Wiltschka, Anne Beier,

Amelie Hippacher, Johanna Eirich, Klara Buhlheller, Lotte Krug-Seufert; Trainerinnen: Eva Schönland, Sophia Klement, Steffi Koch

"Trauernde Witwen": Elfriede Zeiß, Annemarie Markfelder, Irmgard Krines,

Conny Enke, Gertrud Beier, Lissy Melchior, Thea Schnös, Waltraud Panzner

"Radioshow": Jenny Scholl, Christine Schweipold, Lucia Schüssle, Elke Hausmann

"Märchenprinzen": Ralf Lilge, Harald Schreier, Joachim Schnös, Bernhard Kempf; Organisator: Bernhard Kempf

"Schäbig gegen Schäbig": Stefan Raßmann, Elias Krug, Bernhard Jilke

"Wasdämer Fregger": Elias Krug, Tobias Eirich, Hannes Zaske, Benjamin Zaske, Dominik Leuchter,

Andreas Ulrich, Nadine Eisfelder, Bernhard Wahler; Organisator: Bernhard Wahler

"Zeugen vor Gericht": Elfriede, Heike und Annette Zeiß

Einzelakteure: Yannick Hanel, Irmgard Hanel, Sophia Klement, Dominik Holzschuh, Peter Melcher, Christian Melchior und Dominik Syka

Die "Wasdämer Fregger" brachten mit toller Livemusik die Turnhalle zum Kochen und setzten auch den Schlusspunkt eines abwechslungsreichen Programms.