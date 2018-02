Die verflixte Technik!

Hardware, Username, Backup - vor vier Jahren waren dies noch Fremdwörter für Kvéta Theile aus Haßfurt. Antivirus hielt sie für eine Immunabwehrarznei aus der Apotheke. Heute verschickt die 65-Jährige elektronische Postkarten, erstellt Fotoalben am Rechner und kommuniziert mit ihrer Familie via Social Media quer über den Erdball. "Das alles verdanke ich den freiwillig engagierten Helferinnen und Helfern des Computer-Mittwochs, die sich alle zwei Wochen Zeit nehmen, mir diese Dinge beizubringen."

Das Helferteam formiert sich um Martin Ludwig, der es sich nun schon über einen Zeitraum von neun Jahren hinweg zur Aufgabe gemacht hat, Anfängern und überwiegend Senioren den Umgang mit den digitalen Medien und dem Web2.0 näher zu bringen. Ein Ziel, das mit der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung einhergeht: Aus Zahlen des statistischen Bundesamtes geht hervor, dass die Internetnutzung 2016 bei Personen über 65 Jahren bei knapp 55 Prozent lag - sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Trend der sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen wird.

So kommen alle 14 Tage Menschen aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus mit ihren Anliegen, kleinen und manchmal etwas größeren Problemchen, in das Mehrgenerationenhaus (MGH), um das Angebot Computer-Mittwoch anzunehmen. Egal ob mit ihrem Laptop, Handy, Drucker, Tablet oder Digitalkamera - geholfen wird ihnen immer.

"Computer- und Internetkenntnisse sind Schlüsselqualifikationen - unerlässlich für das Privatleben und den Arbeitsmarkt von heute", sagt Ludwig. Er führt an, dass man mit steigendem Alter an Mobilität verliere, wodurch viele ältere Menschen bei der Teilhabe am sozialen Leben eingeschränkt würden. Das Internet biete deswegen vielfältige Möglichkeiten, diesem Prozess entgegenzuwirken und die Lebensqualität wieder zu steigern.



Die Freude am Helfen

Seit 2010 teilen die freiwillig Engagierten aller Altersstufen ihre Kenntnisse rund um das Thema "IT" mit den Nutzern und geben Ratschläge für Zuhause. Ihre Motivation, sich immer wieder mittwochs auf Neue mit den Fragen und Problemen der Ratsuchenden auseinanderzusetzen, formulieren sie so: Es macht ihnen Freude, anderen zu helfen und zu sehen, wie sie sich freuen, dass die verflixte Technik gar nicht so unheimlich ist, wie anfangs gedacht.

Auch Elsbeth Kneuer aus Rügheim, die sich selbst zur Generation der "Internet-Neulinge" zählt, ist längerfristige Nutzerin des Angebots. "Vor allem schätze ich die Flexibilität der Helfer, die sich von Fall zu Fall immer wieder auf etwas Neues einstellen müssen", meint die Rügheimerin auf die Frage, wodurch sich der Kurs auszeichnet und von ähnlichen Angeboten abhebt.

Jürgen Gerling, ein Helfer der ersten Stunde, ergänzt: " Bei uns ist kein fester Ablauf vorgegeben. Bei Fragen erarbeiten wir gemeinsam mit den Betreffenden die Lösung der Anliegen oder die Handhabung so lange, bis alle Unsicherheiten aus dem Weg geräumt sind."

Und genau dies scheint das Erfolgsrezept des Computer-Mittwochs zu sein: Die Geduld und das Feingefühl der Helfer, der kleine Kreis, die spezifische Eins-zu-eins-Betreuung für die Dauer einer Dreiviertelstunde und die individuellen Anwendungshilfen führen dazu, dass das erlernte Know-how in der Praxis umgesetzt werden kann.



Wer will mithelfen?

Für die Zukunft haben sich die Macher des Computer-Mittwochs die Weiterentwicklung des Angebots vorgenommen und suchen immer dynamische, tatkräftige Helfer, die Spaß daran haben, ihr Wissen rund um die Technik mit anderen zu teilen. Die Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme besteht nicht, durch die Inanspruchnahme des Kurses entstehen keine Kosten. Aufgrund der beständigen Besucherzahl wird um Anmeldung im Mehrgenerationenhaus unter Telefonnummer 09521/952825-15 oder per E-Mail an mehrgenerationenhaus@kvhassberge.brk.de gebeten. Der Computer-Mittwoch findet 14-tägig in den Räumlichkeiten des MGH von 17.30 bis 19 Uhr statt.