Die Sylbacher jagen nach dem Piratenschatz

Die Piraten hatten das Gemeindehaus in Sylbach fest in ihrer Hand. Bei der Büttensitzung des SV Sylbach konnten die Zuschauer allerlei lustige Geschichten rund um die Seeräuberei erleben.



Einen Schlachtplan wollten sie schmieden: der blinde Käpt'n Jack, der schwerhörige Käpt'n Huck, der handamputierte Käpt'n Iglo und Käpt'n Morgan, der keine Zunge mehr hatte. Die Darsteller Sina, Cedric, Anette und Holger Schüler ernteten viel Beifall für den humorvollen Sketch, bei dem natürlich Verständigungsschwierigkeiten untereinander vorgezeichnet waren.



Auf der "Rosa Börl" , dem Piratenschiff der Sylbacher, ging es ebenfalls rund. Die Mannschaft meuterte und setzte ihren Käpt'n im Beiboot aus. Dumm war nur, dass die Anführer des Aufstandes weder Kompass noch Seekarten lesen konnten, was aber das Publikum im Saal mit vielen Lachern und großem Applaus quittierte.



Das Männerballett, verkleidet als Nassach-Seeräuber, präsentierte ebenfalls einen tollen Auftritt, bei dem die Zuschauer lautstark eine Zugabe forderten. Zum ersten Mal auf der Bühne standen Georg und Helena Diem, die als Bauer mit seiner Tochter die Zuschauer begeisterten.



Im Hafenkrankenhaus hatten die beiden Krankenschwestern Tina Fields und Kristina Heinl heikle Fälle und mit den Eigenheiten ihrer Patienten zu kämpfen. Auch eine Operation stand an, bei der sie aus dem Kranken einen ganz neuen Mann machten.



Das Publikum-Mitmachspiel hatte das Motto des diesjährigen Faschings zum Thema: "Der Piratenschatz am Sylbernen Bach". Moderator Jürgen Heinl holte ehemalige Aktive des Sylbacher Faschings auf die Bühne, die dann als Statisten bei einer Piratengeschichte mitwirkten. So durften sie sich zum Beispiel als "im Wind sich bewegende Palmen", als Hund oder auch Mond betätigen.



Manuela Krauser brillierte in ihrer Nummer als selbstbewusste Frau, die über ihren eitlen Mann und ihre eigenen Problemzonen berichtete. Eine Knoblauch-Diät hatte bei ihr Wunder bewirkt. Sie nahm zwar nicht ab, aber nachdem die Leute Abstand von ihr hielten, wirkte sie aus der Ferne schlanker.



Ellen und Jürgen Heinl saßen am Frühstückstisch und erzählten die neuesten Dorfgeschichten. So hatte ein Sylbacher den Begriff "Soldat auf Zeit" ganz neu definiert, indem er nur einen Tag beim Bund war. Aber auch von den Fußballern gab es etwas zu berichten. So flog bei einem Spiel der Ball in die Nassach, ein Spieler holte ihn aus dem Wasser und weil seine Hose dann nass war, spielte er im "Unterhösle" weiter.



Natürlich durften auch die tänzerischen Darbietungen nicht fehlen. Die jungen Nachwuchstänzerinnen der "Aerobic-Elfen" traten als weibliche Seeräuber auf, während die großen Tanzmädels mit ihren fluoreszierenden Skelett-Kostümen die Blicke der Zuschauer auf sich zogen. Die Garde aus Holzhausen überzeugte mit ihrem 80er-Jahre-Showtanz ebenso wie Jana Weinmann aus Sand mit ihrem grandiosen Solotanz. Beim großen Finale ließen es die Akteure noch einmal so richtig krachen und zogen mit einer Polonaise durch den Saal.