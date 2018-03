Die Natur gibt die Richtung vor

"Wenn die Kunst ruft, sind wir da!" Das traf nicht nur auf Hubertus Volk zu, der die Laudatio für Wolfgang Schott bei der Vernissage zur Ausstellung "Vom Holz zur Kunst" hielt. Gekommen waren neben dem Künstler und dem Laudator viele: Volker Sesselmann, selbst Holzbildhauer, sorgte mit Saxofonstücken für die musikalische Umrahmung; zudem erschienen viele Kunstinteressierte aus ganz Franken in Gleisenau in der Schlosskapelle. Eingeladen hatte der Heimatgeschichtliche Arbeitskreis Ebelsbach, der die Ausstellung organisiert hat. Dessen Vorsitzender Roland Mayer bedankte sich beim Zweiten Bürgermeister Martin Horn, dass die Gemeinde die Schlosskapelle wieder für eine Ausstellung zur Verfügung stellt. Für Laien, so Mayer, sei ein Baumstamm nur ein großes Stück Holz, Holzbildhauer sähen aber in jedem Stück Holz ein Kunstwerk. So erschließe sich der Titel der Ausstellung "Vom Holz zur Kunst".



Martin Horn zeigte sich erfreut über die zahlreichen Gäste bei der Vernissage. Er war fasziniert, mit welcher Kreativität und Fantasie, aber auch mit welch handwerklichem Können ein Holzbildhauer den Werkstoff Holz zur Kunst werden lässt.



Näher ging Hubertus Volk in seiner Laudatio auf den Künstler und dessen Werk ein. Wolfgang Schott hatte das große Glück, seinen Wunschberuf als Holzbildhauer erlernen zu dürfen; später besuchte er erfolgreich die Meisterschule in München. Er lebt und arbeitet als Holzbildhauer, Künstler und Restaurator in Seßlach. Schott hat früh mit eigenen Entwürfen begonnen, seinen eigenen künstlerischen Stil zu finden, so dass er bereits 1981 mit dem Preis der Therese-und-Benno-Danner-Stiftung für herausragende kunsthandwerkliche Leistungen ausgezeichnet wurde. Seine bisherigen Projekte unterstreichen sein Talent und seine Fähigkeiten; die Restaurierung des Hirschvogelsaales in Nürnberg oder eines Fürstenzimmers im Augsburger Rathaus führte Hubertus Volk als Beispiele von Schotts Tätigkeiten an. Dazu zählte er auch die Gestaltung des Fränkischen Bibelweges von Untermerzbach nach Seßlach und des Pilgerweges von Seßlach nach Vierzehnheiligen. Zudem ist Schott an mehreren Restaurierungen und Neugestaltungen von Kirchen beteiligt gewesen. Während Künstler, die mit Stein oder Metall arbeiten, die volle Freiheit hätten, ihre Gedanken zu verwirklichen, gebe bei einem Holzbildhauer die Natur die Richtung vor, die Wolfgang Schott in seinen Skulpturen realisiere, sagte der Laudator.



Beispiele für diese Ausführungen von Hubertus Volk finden sich in der Ausstellung mehrfach. Als Wolfgang Schott einmal die Wurzel eines Kirschbaumes zersägte, um sie besser entsorgen zu können, ergaben sich nach dem Zerteilen die Ansätze für zwei Werke: Aus dem einen Teil entstand die Mammut-Skulptur, bei der Schott "nur" ein Wurzelstück ersetzte. Der andere Teil ergab den Kopf eines Urpferdes.



Viele von Schotts Werken leben in weiten Teilen von der Schroffheit der Motorsäge, die ihre Spuren im Holz hinterlässt. Ergänzt wird dies aber durch filigrane Weiterarbeit des Künstlers, der überdies besondere Eigenheiten durch dezente Farbgebung hervorzuheben weiß. Besonders deutlich wird dies am Ausstellungsstück "Zwei Wege", die farblich abgegrenzt durch die raue Umgebung ziehen.

Viele Figuren Schotts zeichnen eine Hintergründigkeit aus, die nicht sofort beim ersten Blick zu erkennen ist. Es dauert, bis man das zweite Gesicht - sei es tragisch, sei es komisch - erkennt.



An drei Tagen haben Besucher noch Gelegenheit, dies zu ergründen. Geöffnet ist die Ausstellung am Osterwochenende (Sonntag und Montag) sowie am darauffolgenden Sonntag, 8. April, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.