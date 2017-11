Die Memmelsdorfer zeigen ihre Krippen

Das evangelische Gemeindehaus in Memmelsdorf, das im Juli eingeweiht worden ist, mausert sich zum Musentempel. Dieses mit Kunstwerken an der Fassade umrahmte Schmuckstück in der Ortsmitte hat am Sonntag Kleinkunst beherbergt: Im Gemeindesaal war eine Krippenausstellung zu sehen.



Der Kirchenvorstand wollte hiermit heimischen Hobbykrippenbauern die Möglichkeit geben, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren, sagte Ute Schulze vom Kirchenvorstand.

Im Gemeindesaal waren entlang der Wände 23 Krippen in unterschiedlichsten Ausführungen ausgestellt. In der Mitte waren zwei Tafelreihen für einen Kaffeeklatsch gedeckt, so dass die Besucher die Krippen in Ruhe bewundern und mit den Krippenbauern ins Gespräch kommen konnten.



Seit 20 Jahren

Bereits nach dem Gottesdienst am Vormittag warfen einige einen Blick in den Saal. Die meisten Krippen sind, wie zu hören war, aus den Händen von Martin Filbrich entstanden. "Seit etwa 20 Jahren baue ich Krippen, im Sommer wie im Winter", sagt der Baumeister. Reine Lust und ein kleiner Anstoß seiner Frau hätten den Ausschlag gegeben. Weitere Aussteller sind die Familien Ospel, Frembs, Brüderle, Grell und Ulrich. Wie Ute Schulze sagte, könnten Krippen auch käuflich erworben werden. Die Ausstellung war nur am Sonntag zu sehen.