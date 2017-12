Liebe steckt im Detail und jedem Ausstellungsstück

"Uns ist wichtig, dass die Leute ihre Sachen selbst machen, Handarbeit mit viel Liebe" sagt Berthold Angermüller, der Vorsitzende, der auch selbst mit seinen Holzarbeiten einen Stand bestückt.



Und das merkt man an diesem kleinen aber feinen Markt an jeder Ecke. Egal, ob die getöpferten Kleinigkeiten, aus Stroh gebundene Tiere, leuchtende Sterne oder genähte oder anderweitig gebastelte, gesägte oder gebohrte Schätze, jedes Teil ist ein Unikat und mit viel Liebe gemacht.



Auch die Besucher freuen sich jedes Jahr über die besondere Auswahl. Denn der Markt ist immer gut besucht, auch wenn das Wetter, so wie in diesem Jahr, mit dem schneidend kalten Wind, nicht unbedingt mitspielt.



Doch das machte nichts. Der Nikolaus heitert vor allem die kleinen Besucher mit einem Stückchen Schokolade auf und die großen Besucher wärmen sich mit einem (Kinder-)Glühwein. Der und auch die Plätzchen, die beide zu Gunsten der Jugendgarde verkauft werden, gehen weg wie warme Semmeln.



So vergeht die Zeit auf dem Markt wie im Flug und Weihnachten und die damit verbundene Vorfreude rückt ein Stückchen näher.