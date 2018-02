Die Krippe fällt etwas kleiner aus

Zahlreiche Tagesordnungspunkte standen bei der ersten Sitzung des Sander Gemeinderates in diesem Jahr auf dem Programm. Bekanntlich plant die Gemeinde die Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus um zwei Kinderkrippen-Gruppen in Verbindung mit der Nutzung des Pfarrhauses und einem angrenzenden Neubau. Nach Prüfung bei der Regierung von Unterfranken kam von dieser Stelle der Vorschlag, den Bau etwas zu verkleinern, mit dem Ziel, dass sich die Planung mehr dem Kostenhöchstwert für einen Zuschuss annähert.



Architekt Jürgen Bergmann aus Hofheim stellte nun das neue Raumkonzept vor, das eine Einsparung von 78 Quadratmetern beziehungsweise rund 150 000 Euro vorsieht. So soll der Intensivraum im ersten Obergeschoss genauso wie die Personal-Toilette im Erdgeschoss ersatzlos entfallen. Weiterhin wird es statt zwei nur noch einen Elternwartebereich geben und das ganze Gebäude auf der Ostseite um 50 Zentimeter gekürzt werden.



Gemeinderat Heinrich Schmitt zufolge liegt der Neubau mit knapp über 3000 Euro je Quadratmeter durchaus in einem vertretbaren Rahmen liegt. Dagegen vertrat Robert Wagner die Meinung, dass dieses "Riesenprojekt" nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun habe.



Bürgermeister Bernhard Ruß erklärte, dass die Planung und Größenordnung vom Gemeinderat so gewollt war. Außerdem gebe es in Sand keinen anderen Platz für dieses Projekt und die Lage direkt am bestehenden Kindergarten sei optimal. Außerdem sei die geplante Kinderkrippe noch um eine Gruppe erweiterbar und damit eine Option für die Zukunft. Klaus Ullrich ergänzte noch, dass in Zukunft Betriebskosten gespart werden.



Architekt Bergmann wurde anschließend mit nur einer Gegenstimme beauftragt, die weiteren Planungen vorzunehmen. Nach momentanen Stand sieht es so aus, dass frühestens im Sommer mit dem Bau begonnen werden kann und dieser nach rund einem Jahr beendet sein wird.



Anleinpflicht für große Hunde

Intensiv befasste sich der Gemeinderat auch mit dem Neuerlass einer Verordnung über das freie Umherlaufen von Hunden. Vor einigen Wochen hatte in Sand ein umherlaufender großer Hund einen kleineren angefallen und tödlich verletzt. Gegen den Halter des großen Hundes wurde von der Gemeinde ein Bußgeld und die Auflage für eine Anlein- und Maulkorbpflicht verhängt.



Die Neufassung der Verordnung sieht vor, dass Kampfhunde und große Hunde (größer als 50 Zentimeter Stockmaß) auf allen öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen, die innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplans, dem Altortbereich, dem Campingplatz und sonstigen bebauten Flächen liegen, an der Leine zu führen sind. Die Anleinpflicht gilt auch auf allen Radwegen und dem Steinäckerweg. Die Leine muss reißfest sein und darf eine Länge von drei Metern nicht überschreiten. Mit 15:0 Stimmen wurde dies einstimmig beschlossen. Zweiter Bürgermeister Gerhard Zösch regte noch an, die Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass sie Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung der Gemeinde melden sollen. Denn nur mit Zeugen könne die Gemeinde dagegen vorgehen.



Viel Diskussionsbedarf gab es zum Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion, krebsverdächtige Herbizidwirkstoffe, insbesondere Glyphosat, auf Flächen der Gemeinde Sand zu verbieten. Heinrich Schmitt teilte mit, dass der Bauernverband der Meinung ist, dass Glyphosat nicht schädlich sei. Robert Wagner sah auch keine Beeinträchtigungen, wenn die Landwirte das Mittel sachgerecht verwenden. Groß sei die Gefahr, so Wagner, dass dann noch schlimmere Mittel genommen werden, wenn Glyphosat verboten wird. Demgegenüber forderte Robert Mahr, den Beschlussvorschlag, der der Empfehlung des Landkreises folgt, zuzustimmen. Schließlich würden Imkern zufolge auch Bienen bei der Anwendung von Glyphosat eingehen. Nach weiteren Wortmeldungen lehnte das Gremium den SPD-Vorschlag schließlich mit 8:7 Stimmen ab.



Der Spielplatz am Lerchenweg bleibt

Einig war das Gremium darin, den Spielplatz am Lerchenweg dauerhaft zu erhalten. Ein privater Antrag von Detlef Weinhold, den Spielplatz in Bauland umzuwandeln, dieses dann zu verkaufen und den Erlös für die Erneuerung anderer Spielplätze zu verwenden, wurde einstimmig abgelehnt. "So arm sind wir noch nicht, dass wir einen Spielplatz verkaufen müssen", stellte Bürgermeister Ruß fest. Mit der vorhandenen Trafostation und der Abwasserleitung auf dem Grundstück, wäre es außerdem nur mit Einschränkungen möglich, dieses zu bebauen. Johannes Krines regte auch an, ein Konzept zu erstellen, die vorhandenen Spielplätze in den kommenden fünf bis sechs Jahren zu modernisieren.



Zu dem Antrag des CSU-Ortsverbandes Sand, eine Möglichkeit zu finden, die Aussegnunsghalle zu beheizen, wurde beschlossen, dass der Bauausschuss sich vor Ort ein Bild machen soll. Heinrich Schmitt regte weiter eine Abtrennung für den Innenbereich an, damit die Besucher dort vor Regen geschützt sind.



Einstimmig abgelehnt wurde der Vorschlag, einen WLAN-Hotspot auf dem Kirchplatz zu installieren. Der Bürgermeister und die Gemeinderäte waren sich einig, dass die jährlichen Kosten hierfür in Höhe von fast 1000 Euro an anderer Stelle sinnvoller verwendet werden können.