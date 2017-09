Die Kreisstadt gibt wieder den Ton an

von ULRIKE LANGER

In diesem Jahr geht das Haßfurter Straßenfest bereits zum 40. Mal über die Bühne. Der Straßenfest-Förderverein als Veranstalter hat ein anziehendes Unterhaltungs-, Show- und Musikprogramm für Jung und Alt vorbereitet. Der Vorsitzende des Straßenfest-Fördervereins, Stephan Schneider, und sein Stellvertreter Hachem Farmand wünschen den Gästen sowohl am Freitag, 6. Oktober, als auch am Samstag, 7. Oktober, zwei richtig schöne Tage abseits jeglicher Alltagshektik.



"Wir hoffen jetzt nur noch auf schönes Wetter, damit möglichst viele Besucher aus nah und fern nach Haßfurt kommen, Freunde und Verwandte treffen, sich an der Musik, dem Gesang, den Tanzdarbietungen, der Zauberei, den kulinarischen Spezialitäten, den speziellen Straßenfest-Angeboten und dem tollen Kinderprogramm erfreuen", sagte Schneider. "Denn das Straßenfest ist nach wie vor äußerst beliebt bei allen Altersgruppen."



Damit das auch so bleibt, legt der Straßenfest-Förderverein Verein sehr großen Wert auf die Sicherheit der Besucher. An allen Zugängen finden sporadische Taschenkontrollen statt und auf Empfehlung der Polizei werden vor allem in den Abendstunden zusätzliche Sicherheitskräfte patrouillieren. "Wir bitten alle Gäste, große Taschen und Rucksäcke zuhause zu lassen", teilte der Vorsitzende mit.



Zum 40. Geburtstag hat der Förderverein das musikalische Angebot ausgeweitet, so dass jetzt Freunde der unterschiedlichsten Musikstile an den vier Bühnen auf ihre Kosten kommen werden. Am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr treten verschiedene Blasmusikkapellen auf den Bühnen in der Unteren und der Oberen Hauptstraße auf. Außerdem unterhalten am Freitag die Bands "Bronco Music" (ab 14.30 Uhr) und "Down on the corner" (ab 17 Uhr) sowie am Samstag die Gruppen "Ohio Ranch" und "Basement 12" (ab 14.30 Uhr) und "Ecoustic" (ab 17 Uhr) die Besucher auf der Bühne "GaGa" in der Oberen Hauptstraße. Auf der Hauptbühne am Marktplatz ist am Freitag ab 20 Uhr "Purple Heart" zu hören und am Samstag ab 20 Uhr ist "Spinnich" zu Gast. Im Gewölbekeller der Stadthalle spielen am Freitag ab 20 Uhr "Groovekiller" und am Samstag ab 20 Uhr "Rickbop & the Hurricanes".



Am Freitag beginnt das Straßenfest mit zwei großen Eröffnungszügen, die sich um 14 Uhr vom Oberen und vom Unteren Turm mit über 500 Kindern unter der Begleitung der Stadtkapelle Haßfurt und der Sterzelbacher Musikanten Richtung Stadtmitte in Marsch setzen. An der Kreuzung von Hauptstraße und Brückenstraße, wo beide Züge aufeinandertreffen, werden auch die Ehrengäste und die Mitglieder des Straßenfest-Fördervereins dazustoßen. Stephan Schneider wird dann das Straßenfest mit der Vorstandschaft des Straßenfest-Fördervereins eröffnen. Unter den Böllerschüssen der Schützen startet anschließend der Luftballonweitflugwettbewerb der Kinder. "Wir bitten alle Eltern, ihre Kinder auf die doch sehr lauten Böllerschüsse vorzubereiten, damit sie sich nicht allzu sehr erschrecken", betonte Stephan Schneider.



Die Besucher erwartet am Freitag ab 14.30 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr ein tolles Programm auf der Hauptbühne am Marktplatz. Zu den attraktiven Neuheiten zählen ein Auftritt des "Kangoo Clubs" Haßfurt, die Vorführung der Tanzgruppe "The Magical Moves" und die Darbietungen des Fakirs und Schwertschluckers Andreas Lanzendörfer aus Nürnberg. Auch die Poledance-Gruppe von Lena Krönert aus Schweinfurt will das Publikum sicher verzaubern, denn die Frauen geben an einer mobilen Poledance-Stange einen Einblick in die Tanz-Sportart Polefitness.



Zu den vielen Attraktionen in der zur Fußgängerzone umgewandelten Innenstadt zählen unter anderem viele Fahrgeschäfte für die Kinder, die "Walk Acts" mit der Gruppe "Firlefanz" und "Erna, die rasante Dampfnudel", der Kinderflohmarkt in der Unteren Hauptstraße, die Freiluft-Kegelbahn des 1. SKK Haßfurt und das Café der Pfadfinder im Oberen Turm. Das Landratsamt Haßberge wiederum lädt zu den "Tagen der offenen Tür" auf dem Parkdeck des Landratsamtes vor dem neuen Familienzentrum ein.



Rund 130 Verkaufs- und Informationsstände der Haßfurter Vereine, Geschäfte und Betriebe sollen die Straßen lückenlos säumen. Die Geschäfte selbst sind an beiden Tagen bis 20 Uhr geöffnet. An den Abenden ist auch die Ritterkapelle von 20 bis 22 Uhr geöffnet und in ein anderes Licht getaucht. Besucher, die nach Herzenslust kommen und gehen dürfen, können im Gotteshaus bei meditativer Musik inspirierende Texte studieren. Schließlich gibt es heuer wieder einen großen Fotowettbewerb, bei man attraktive Gutscheine gewinnen kann. Wer teilnehmen möchte, sollte sein schönstes Bild vom Haßfurter Straßenfest bis 15. Oktober per Mail an strassenfest@hassfurt.de senden.