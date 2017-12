Die Kreisstadt entdeckt den Lichterglanz

"Die Idee ist super" lautete allenthalben die Meinung der Besucher, die sich am Samstag auf die Suche nach dem "Haßfurter Funkeln" gemacht hatten. Sie waren sehr davon angetan, dass in den Abendstunden fünf schöne Höfe in der Innenstadt geöffnet hatten und sie die Möglichkeit hatten, sich bei einem Glühwein oder einer Feuerzangenbowle und verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten mit Freunden und Bekannten zu treffen.



"Endlich ist in Haßfurt was los", meinten die 27-jährige Milena Menna aus Haßfurt und ihre 21 Jahre alte Freundin Julianna Herrmann aus Sylbach, die zunächst den Nikolausmarkt, dann den Elsenhof und schließlich den Rathausinnenhof besuchten. Auch Karin Beck aus Haßfurt sagte: "Ich finde das Haßfurter Funkeln sehr gut!" Sie war mit zwei Freundinnen unterwegs, um sich die verschiedenen Höfe zumindest einmal anzusehen und auch noch am "Begehbaren Adventskalender" des Vereins Bibelwelten teilzunehmen. "Wir muffeln uns so durch", sagte sie scherzhaft, weil sie und ihre Begleiterinnen natürlich das eine oder andere kulinarische Angebot wahrnehmen wollten. Weil aber die Zeit es nicht zuließen, dass sie lange in den einzelnen Höfen verweilen konnten, werden die Damen wiederkommen.



Spezielle Kunstwerke

Auch Klara und Paul aus Sylbach lobten die Aktion des Stadtmanagers, bedauerten aber, dass die Geschäfte nicht länger geöffnet hatten. "Wir waren erst im Rathausinnenhof, dann sind wir über den sehr schönen Nikolausmarkt geschlendert und jetzt genießen wir den Aufenthalt hier im Hof des Weinhauses Schaffner", sagten sie. Dort stellte auch der Objektkünstler und Maler Hannes Betz aus Westheim seine besonderen Kunstwerke aus Holz, Stein und Metall aus, während Helga Stegner aus Augsfeld ihre Keramikarbeiten präsentierte, die Ideengärtnerei Roth schöne Gestecke und Angelika Beständig aus Weisbrunn Holz- und Naturarbeiten anboten.



"Die Aktion Haßfurter Funkeln ist fantastisch", sagten Hans Weber aus Haßfurt und seine Frau. "Wir haben alle Höfe besucht und sind begeistert von den dem vielseitigen Angebot. Leider haben wir die angebotenen Highlights verpasst - haben jedoch von anderen Gästen erfahren, dass diese sehr gut angekommen sind. Alle Anbieter in den einzelnen Höfen haben sich sehr um die Gestaltung und das Angebot bemüht", fassten sie ihre Eindrücke zusammen.



Panne im Elsenhof

Viel Lob erhielten die Hofbetreiber dafür, dass sie ihre Höfe so wunderbar mit Weihnachtsbäumen, Lichterketten und weihnachtlichem Dekor geschmückt hatten, auch wenn der Elsenhof mehrfach als "lieblos gestaltet" bezeichnet wurde. Außerdem stand dort der Zauberer und Illusionist Leo Hepp aus Hofheim mit seiner elektrischen Anlage für die Licht-Show im Freien, so dass der Schneefall die Anlage lahmlegte und die Show buchstäblich ins Wasser fiel.



Dafür bewirtete aber das Café "Dunkelbunt" an seinem funkelnden Stand die Gäste mit Waffeln, selbst gebackenen Plätzchen und verschiedenen Getränken.



Lesung, Sketch und Musik

An diesem ersten Aktionstag gab es noch nicht in allen Höfen ein Unterhaltungsprogramm - auch wenn sich einige Besucher Musik gewünscht hätten. Doch im Nebenzimmer des besonders einfallsreich geschmückten Hofs von Zankl Dental/Fotografie Rainer Müller wurden die Besucher von Andrea Tiessen-Lehmann und Petra Schlosser (Querflöte) mit einem weihnachtlichen Programm aus Lesung, Sketch und Musik verwöhnt und die beiden Schüler der Albrecht-Dürer-Mittelschule, Sewar und Florian, erfreuten ihr Publikum mit Gesang, Gitarre und an der Cajon.



Christa Grübert aus Salmsdorf und Sabrina von Loefen aus Zell waren von diesem Hof begeistert, der durch den Schneefall auch noch weiß "gezuckert" war. "Wir sind gekommen, weil wir uns das Haßfurter Funkeln mal ansehen wollten", erzählten sie und lobten den Hof als "wunderschön und sehr ansprechend". Vor allem das Sofa mit den Lammfellen hatte es ihnen angetan. "Das ist sehr kuschelig", schwärmten sie bei einem Glühwein.



Die weiteren Aktionstage "Haßfurter Funkeln" finden am Donnerstag, 14., Freitag, 15., Samstag 16., Donnerstag, 21., und Freitag, 22. Dezember statt. Allerdings sind am 16. Dezember nur der Rathausinnenhof und der Hof im Weinhaus Schaffner geöffnet.