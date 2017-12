Die Klaviatur der Musik und Politik bedient

Im Anschluss fand die Weihnachtsfeier des Ortsverbandes mit Ehrungen im Alten Brauhaus in Hemmendorf statt.



Die "Crazy-Ladies" um Dr. Karin Meyer-Jungclausen, ist eine "gereifte" Damenband von vier Frauen, die mit Akkordeon und Keyboard sich in den Welt der Oldies, der ewig jungen Walzer, Blues und Ragtimes begeben und sich darin mit Vergnügen tummeln. Von sich sagen die "Crazy-Ladies": "Wir haben Vergnügen und behaupten, dass wir ganz gut klingen."



Davon konnten sich bei dem Konzert in der Simultankirche in Untermerzbach die Besucher überzeugten, als die sechs Musikerinnen, die es zusammen auf 432 Lebensjahre bringen, ihre musikalische Visitenkarte abgaben. Auch aus dem Gemeindeteil Buch war Inge Ospel als Musikerin dabei.



Nach dem ersten Block der adventlichen Klänge aus aller Welt wurde eine Weihnachtsgeschichte von Nadine Schramm vorgetragen. Diese regte zum Nachdenken an, denn sie führte vor Augen, dass nicht alle frohe und ruhige Weihnachten feiern können und man auch mit kleinen Dingen und Gesten anderen Menschen eine Freude bereiten kann. Viele Länder haben ihre eigenen weihnachtlichen Lieder, welche die jeweiligen Bräuche und Traditionen widerspiegeln.

Diese Vielfalt wurde von den "Crazy Ladies" mit ihren Akkordeons und dem Keyboard, erklärt durch Worte von Dr. Karin Meyer-Jungclaussen, sehr treffend im zweiten Block vermittelt. Angefangen über den USA, Spanien, Schweden, der Karibik, Russland und schließlich wieder zurückkehrend nach USA mit dem Abschluss von "Rudolph, the red nosed reindeer", ging ein wundervolles Konzert zu Ende.



Lang anhaltender Applaus am Ende war der verdiente Lohn für den sehr gut gestalteten Abend und gleichzeitig eine Aufforderung für eine Zugabe, welche die "Crazy Ladies" gerne erfüllten.



Im Anschluss fand die Weihnachtsfeier des Ortsverbands mit Ehrungen im "alten Brauhaus" in Hemmendorf statt. Vorsitzende Birgit Finzel gab dabei einen Überblick über das Vereinsjahr, das mit zahlreichen Veranstaltungen ausgefüllt gewesen sei. Seit Beginn ist der CSU-Ortsverband am Weihnachtsmarkt mit einem Verkaufsstand in der Gemeinde beteiligt. Hierzu würden die Frauen Plätzchen backen, die immer wieder reißenden Absatz fänden.



Besonders beliebt seien dabei die "schwarzen Lebkuchen", die das siebenköpfige Backteam in einer Tagesaktion gemeinsam herstellen.



Dank an treue Mitglieder konnte die Vorstandschaft mit kleinen Präsenten und Ehrenurkunden überreichen. In ihrer Laudatio ging Vorsitzende Birgit Finzel auf die Tätigkeiten der einzelnen Mitglieder ein und lobte deren Treue. "Leider ist es heute nicht mehr selbstverständlich, dass sich jemand politisch engagiert", sagte Birgit Finzel.



Diese wurde ob ihres Engagements für den CSU-Ortsverband Untermerzbach mit lobenden Worten und einem Geschenk bedacht. Geehrt wurden für 15-jährige Zugehörigkeit Thomas Morgenroth und Stefan Schulz, für 20 Jahre Sabine Wagner und Johannes Scharf, für 25 Jahre Klaus Wagner, für 35 Jahre Alfons Schulz und für 40 Jahre Hellmuth Buchwald, Hermann Degel und Waldemar Müller.