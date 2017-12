Die Kirchaicher packten mit an

Zur Bürgerversammlung im einwohnerstärksten Ort Kirchaich hatte die Gemeinde Oberaurach eingeladen. Rund 60 der 912 Einwohner waren in den Saal des Gasthauses Neundörfer gekommen.



Bürgermeister Thomas Sechser (CSU) informierte über die aktuelle Lage der Gemeinde und bereits ausgeführte oder noch anstehende Maßnahmen in Kirchaich. Die finanzielle Situation der Gemeinde Oberaurach mit ihren 3989 Einwohnern sei stabil. Der Schuldenstand bewege sich auf einem geringen Niveau von 431 000 Euro, sagte er. "Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei uns 107 Euro. Vergleichbare Gemeinden liegen bei um die 600 Euro", erklärte er. Sechser ruderte gleich wieder zurück, indem er ankündigte, dass 2018 die Gemeinde neue Kredite aufnehmen müsse. Die Ausweisung der Baugebiete in Kirchaich, Dankenfeld und Neuschleichach sowie der Radwegbau zwischen Tretzendorf und Unterschleichach machten dies notwendig.



Der Bürgermeister dankte den Bürgern für ihr ehrenamtliches Engagement im Rahmen der Dorferneuerung. Fast alle Maßnahmen sind abgeschlossen, wobei die Anwohner beispielsweise bei den Pflasterarbeiten der Gehwege halfen. Im Gegenzug werden die Kosten der Sanierung der Gehwege und Platzerneuerungen nicht auf die Anlieger umgelegt. Im Frühjahr 2018 werden die kaputten Bordsteine entlang der Staatsstraße erneuert. Die Kosten hierfür in Höhe von 50 000 Euro trägt ebenfalls die Gemeinde.



Sechser freute sich, dass im Gewerbegebiet bereits zwei der fünf ausgewiesenen Bauplätze verkauft sind. Hier werden sich die Firma "Kleine Gartenwerkstatt" und die Schreinerei Gebhardt niederlassen. Auch im Neubaugebiet "Hinter der Quelle" sind bereits sechs Bauplätze reserviert. Insgesamt 24 Grundstücke sind noch im Angebot.



Zahlreiche Bürger meldeten sich zu Wort. So hat Harald Graser festgestellt, dass im Bereich der Brücke in der Bamberger-/Lembacher Straße eine Gefährdung für Kinder besteht. Bürgermeister Thomas Sechser versprach prüfen zu lassen, welche Maßnahmen hier ergriffen werden können.



Hans Stark bemängelte, dass im Rahmen der Flurbereinigung die endgültige Besitzeinteilung und der Eintrag ins Grundbuch bereits seit fünf Jahren auf sich warten lassen. Sechser antwortete, beim Amt für ländliche Entwicklung nachfragen zu wollen, da die Maßnahme in deren Zuständigkeitsbereich liegt.



Auf die Feststellung von Konrad Scholz, dass der Bach sehr verschlammt sei, entgegnete der Bürgermeister, dass bereits eine Firma beauftragt ist und im Frühjahr 2018 den Bachlauf ausbaggern wird. Herbert Graser zeigte an, dass in der Straße "Schulgraben" die bereits verfüllten Löcher wieder zum Vorschein kommen. Außerdem ist er verwundert, dass im Kirchweg die Anlieger einen Kostenbeitrag zur Dorferneuerung zahlen müssen. Das Gemeindeoberhaupt antwortete, dass es sich hierbei um einen Straßenneubau handelt und fast alle Anlieger mit der Ausführung einverstanden waren.



Ebenfalls wollte Graser wissen, wie der Klärschlamm in der Gemeinde entsorgt wird. Bei Bedarf komme eine mobile Pressanlage, so Sechser. Der Schlamm werde dann durch das Entsorgungsunternehmen der thermischen Verwertung oder einer Deponie zugeführt.



Eine Verkehrsinsel in der Pfarrer-Vogler-Straße vermisst Roland Schäder. Da es sich um eine Staatsstraße handelt, sei das Staatliche Bauamt zuständig, das einer solchen Lösung nicht zustimmt, erklärte Sechser. Ebenfalls zur Verkehrsberuhigung regte Uwe Endres an, dass sie Gemeinde doch eine Geschwindigkeitsmessanlage kaufen solle, die dann abwechselnd in jedem Ortsteil aufgestellt werden kann.



Wolfgang Thomann wunderte sich, dass im Gegensatz zu früher der Grünschnittcontainer im Wertstoffhof nur noch zeitlich begrenzt zugänglich ist. Da hier der Abfallwirtschaftsbetrieb Haßberge zuständig ist, will der Bürgermeister dort längere Öffnungszeiten anregen.



Schließlich wurde das Thema Kläranlage angesprochen. Es ist geplant, die in die Jahre gekommene Kläranlage in Unterschleichach zu schließen und die Haushalte stattdessen in Kirchaich mit anzuschließen. Harald Schäder wollte hierzu nähere Informationen vom Bürgermeister. Sechser führte aus, dass im Jahr 2007 die beiden Kläranlagen zu einer Abrechnungseinheit zusammengeschlossen wurden und dies rechtlich nicht mehr umkehrbar sei. Welche Kosten auf den einzelnen Bürger zukommen, sei noch nicht entschieden. Hierzu werde es wohl eine große Bürgerversammlung geben, wenn Details feststehen. Sechser bedauerte, dass es bei dieser Sachlage keine hundertprozentige Gerechtigkeit geben kann. Gemeinderätin Sabine Weinbeer (FW) fügte hinzu, dass die Bürger von Unterschleichach wohl zusätzlich einen Ergänzungsbeitrag leisten müssten. Der sei aber verkraftbar, weil die Kosten auf viele Haushalte umgelegt werden.