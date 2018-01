Die Jugend ist auf dem Vormarsch

"So gute Ergebnisse wie heuer hat es beim Königsschießen noch nicht gegeben" - einfach hervorragend". Das stellte Schützenmeister Kurt Schleicher bei der Feier zur Königsproklamation im Schützenhaus fest.



50 Schützen hatten sich an den Wettbewerben der Junkersdorfer Schützengesellschaft um "den König", um den Pokal, um die Ehrenscheibe oder am Preisschießen beteiligt, was nach Meinung von Schleicher "absolute Spitze" war. Und die Treffer hatten es in sich: Schützenkönig wurde Christian Braun, der im vorangegangenen Königsschießen den besten Schuss fast ins Zentrum abgab: 0,52 Millimeter außerhalb des Zentrums - man spricht hier von einem 52-Teiler. Ebenso gut waren die Ergebnisse beim Pokalschießen: von 50 möglichen Ringen schossen drei Teilnehmer 49 Ringe. "Das ist für unsere Verhältnisse nicht mehr zu toppen", schwärmte der Schützenmeister.



Der neue Schützenkönig ist gleichzeitig Zweiter Kommandant bei der örtlichen Feuerwehr, was Schützenmeister Schleicher zu der Bemerkung verleitete, dass Braun bei den Festumzügen in diesem Jahr nicht bei der Feuerwehr, sondern als "Aushängeschild" bei den Schützen mitlaufen werde. Erster Kommandant Uwe Kern, ebenfalls bei der Proklamation dabei, nahms gelassen.





Dem Schützenkönig Christian Braun stehen Sebastian Denninger als 1. Ritter (78-Teiler) und Lukas Großmann als 2. Ritter (105-Teiler) zur Seite. Schleicher und Zweiter Schützenmeister Florian Gräbner hängten den neuen Regenten die Insignien um und überreichten die Königsscheibe.



Den Königspokal gewann Sebastian Denninger mit 49 Ringen, gefolgt von Florian Gräbner und Alina Kraus mit ebenfalls 49 Ringen. Das bessere "laufende Ergebnis" hatte aber Denninger, wie Schleicher erläuterte. Und besser sogar als der Schützenkönig schossen die Gewinner der Ehren- und Damenscheibe. Die Ehrenscheibe gewann Steffen März (49-Teiler), die Damenscheibe Alina Kraus (27-Teiler). Sieger um den Pistolenpokal wurde Stefan Koch (71-Teiler).



Samuel Förster war die Freude anzusehen, als der Schützenmeister den 14-jährigen als neuen Jugendschützenkönig bekannt gab. Er erschoss sich die Königswürde mit einem 251-Teiler. Ihm zur Seite stehen im Jugendregiment Daniela Kern als 1. Ritter (394-Teiler) und Antonia Förster, die Schwester des Jugendkönigs, als 2. Ritter (416-Teiler). Antonia gewann auch mit 41 Ringen den Jugendpokal.



Parallel zum Königsschießen fand ein Preisschießen statt, bei dem bei zwei Durchgängen die Teiler addiert wurden. Sieger wurde hier Stefan Koch mit einem 51-Teiler, gefolgt von Florian Gräbner (70-Teiler) und Gerhard Einwag (84-Teiler).