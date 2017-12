Die Feuerwehr baut sich ein Haus

"Heute ist ein großer und wichtiger Tag für die Freiwillige Feuerwehr Obertheres und die Gemeinde Theres." Das sagte der Zweite Bürgermeister Manfred Rott (CSU) anlässlich des Spatenstichs für das neue Feuerwehrgerätehaus, das nördlich des Wertstoffhofs in Obertheres gebaut wird. "Wichtig deshalb, weil das jetzige Feuerwehrgerätehaus schon lange technisch veraltet und viel zu klein für die gestiegenen Anforderungen war."



Lange Anlaufzeit

Schon vor Jahren äußerte die Feuerwehr den Wunsch nach einem neuen Feuerwehrhaus. Abgesehen von der ungenügenden Anzahl an Stellplätzen für die Fahrzeuge fehlten auch Büro- und Besprechungsräume, Umkleiden und eine Heizung. "Es ist vor allem im Winter nicht gerade angenehm, in feuchte und kalte Einsatzanzüge zu schlüpfen", betonte Manfred Rott. Allerdings habe es lange bis zum ersten Spatenstich gedauert.



Interessant sei, dass die Bevölkerung dem neuen Haus sogar den Vorrang vor einer Sporthalle und einem Dorfgemeinschaftszentrum gegeben habe. Doch vor der Auftragsvergabe im März letzten Jahres hätten Besichtigungen in Niederbayern, Besprechungen mit allen Beteiligten, darunter auch mit dem Kreisbrandrat, und eine lange Standortsuche gestanden. Mit dem Gelände im Gewerbegebiet nördlich des Wertstoffhofs habe Theres aber nun einen geeigneten Platz für das neue Feuerwehrgerätehaus gefunden.



Manfred Rott lobte die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Obertheres. Er freute sich, dass die Feuerwehrleute zugesagt haben, den Bau durch Eigenleistungen bei der Einrichtung und den Außenanlagen zu unterstützen.

Die Kosten für das neue Haus bezifferte er auf rund 1,55 Millionen Euro, wobei die Förderung der Regierung von Unterfranken für die drei neuen Stellplätze 186 900 Euro beträgt.



Der Zeitplan

Das neue Feuerwehrhaus in Obertheres bietet Platz für drei Fahrzeug-Stellplätze, die Werkstatt, Lager, Schlauchpflege sowie Umkleiden, sanitäre Einrichtungen, Schulungsraum, das Büro und den Aufenthaltsraum für den Kommandanten und die Mannschaft. Das Feuerwehrhaus hat etwa 370 Quadratmeter Grundfläche auf zwei Ebenen, während die Fahrzeughalle rund 260 Quadratmeter Grundfläche aufweisen wird. Mit der Fertigstellung rechnet das Planungsbüro Perleth (Schweinfurt) im Mai des Jahres 2018.



Wie Bürgermeister Matthias Schneider im Vorfeld mitgeteilt hatte, sehen die Planungen keinen klassischen Schlauchturm vor. Vielmehr geht die Gemeinde Theres mit einer kompakten Schlauchpflegeanlage einen völlig neuen Weg für die Feuerwehren im Gemeindegebiet. In dieser Anlage werden zukünftig die Schläuche aller Feuerwehren der Gemeinde nach dem Einsatz gereinigt, getrocknet und druckgeprüft. Der Gemeinderat wird demnächst auf Grundlage des Zuwendungsbescheides der Regierung mit einer Summe von rund 20 800 Euro den Beschluss über die Vergabe fassen. ul