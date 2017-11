Dicke Luft wegen der Sanierung

Das erste Mal tagte der Gemeinderat nicht im heimischen Sitzungssaal, sondern im Schulungsraum der Feuerwehr Kraisdorf. Klaus Dünisch regte an, aus der Not eine Tugend zu machen: Wie jetzt wegen der Baumaßnahmen im Rathaus die Sitzung in einem Gemeindeteil stattfinde, so könnte man dies doch von Zeit zu Zeit wiederholen. Die kleinen Dörfer würden sich freuen.

Mit 7:5 Stimmen wurde eine Nachtragsvereinbarung für das Anbringen von äußeren Jalousien im Zuge der energetischen Rathaussanierung genehmigt.

Gemeinderat Markus Oppelt monierte heftig, dass im Zuge der Sanierungsmaßnahmen Bürgermeister Ralf Nowak (ULB) immer wieder eigenmächtig über Auftragsvergaben entscheide. Gegen die Anschuldigung "Du willst uns verarschen" verwahrte sich dieser mit der Aussage: "Der Bürgermeister will der Gemeinde nichts Böses!" Nowak versicherte, dass es unbeabsichtigt gewesen sei.

Als sich die Wogen gar nicht glätten wollten, sprach Nowak an die Gemeinderäte Rainer Mönch und Markus Oppelt eine Verwarnung aus.

Kurze Zeit später machte Gemeinderat Christoph Göttel seinem Ärger darüber Luft, dass der Elektriker, der vom Gemeinderat lediglich den Auftrag für die Installation der Photovoltaik-Anlage bekommen hatte, vom Bürgermeister "einfach so für einige weitere Elektro-Installationen im künftigen Jugendraum beauftragt wurde".

Hier gab ihm der Bürgermeister Recht und versprach, transparenter agieren zu wollen.

Gemeinderat Josef Kneuer kritisierte, dass der Architekt und auch das Bauamt in den Planungen keine Elektroarbeiten vorsahen. Stellvertretender Bürgermeister Rüdiger Kuhn beschwichtigte, dass es doch die Gemeinde sei, die bestimmt, was geplant werden soll. Er schlug einen regelmäßigen Jour-fix-Termin mit Bürgermeister und Baureferent an der Baustelle vor. Auch hier lenkte der Bürgermeister ein. Er wolle nicht mehr alleine Entscheidungen treffen.

Als weiterer Nachtrag zur energetischen Sanierung des Rathauses wurde die Heizung im Sitzungssaal behandelt. Die Bautechniker schlugen eine Erneuerung der Zuleitung und der Heizkörper mit 5000 Euro Kosten vor. Der Gemeinderat bewilligte dies, doch kam Unmut über die Planer auf, denn diese hatten die Heizung vorab positiv bewertet. Jetzt sind die Kosten voraussichtlich nicht mehr in der Förderung unterzubringen.



Trinkwasserpreis steigt deutlich

Deutlich mehr müssen die Bewohner des Gemeindeteils Junkersdorf für ihre Trinkwasserversorgung zahlen. Nach einer Neukalkulation steigt der Kubikmeterpreis von 1,65 auf 2,65 Euro und die jährliche Grundgebühr für die Wasserzähler von 36 auf 54 Euro bei einem Zähler-Dauerdurchfluss bis fünf Kubikmeter je Stunde.



Diskussion über Fahrtrecht

"Wir machen aus einem simplen Vorgang ein Riesentrara." So beurteilte Rüdiger Kuhn die Diskussion um ein Fahrtrecht über den gemeindeeigenen Platz hinter dem Rathaus. Seit Jahrzehnten befährt die Familie Wilzmann, jetzt Goldschmidt, das Areal, um ihre Landwirtschaft zu betreiben. Mit den großen landwirtschaftlichen Geräten ist dies die einzige Möglichkeit, Hof und Scheune zu erreichen. Auf derselben Fläche hat auch Bürgermeister Nowak ein Fahrtrecht, wobei er auch über Goldschmidt-Gelände fährt.

Nach einer langen Diskussion über rechtliche Grundlagen und Ausgestaltung des Fahrtrechts einigte sich das Gremium darauf, die Verwaltung zu beauftragen, eine Vereinbarung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu erarbeiten, einschließlich eines maßstabsgetreuen Grundstücksplans und genau definierter Fahrtrechte. Unangenehm stieß vielen auf, dass die Gemeinde möglicherweise einen sehr hohen Entschädigungsbetrag verlangen will, nämlich für 120 Quadratmeter 1800 Euro.

Den Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2016 stellte der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Klaus Dünisch, vor. Da die Friedhofsgebühren einer Neukalkulation bedürfen, mahnt der Prüfungsausschuss eine baldige Beratung und Neufassung an. Derzeit sei keine Kostendeckung gewährleistet.

Klaus Dünisch kritisierte, dass Bürgermeister Nowak ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat entschieden habe, keine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätte vorzunehmen. Der Prüfungsausschuss mahnt einen Beschluss an, der "den Verhältnissen im Restbereich der VG Ebern angepasst wird".