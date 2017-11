Der Sport ist viel mehr als Bewegung

Rund 9000 Kinder und Jugendliche treiben im Landkreis Haßberge als offiziell gemeldete Mitglieder eines Sportvereins aktiv Sport. Viele von ihnen tun das wettkampfmäßig und über 100 waren in der vergangenen Saison besonders erfolgreich. Sie und ihre Eltern und Betreuer waren am Freitagabend von der BSJ, der Bayerischen Sportjugend, im Landkreis Haßberge in die Turnhalle des TV Hofheim eingeladen, um geehrt zu werden und einen heiteren Abend zu erleben.



Die Kreisvorsitzende der BSJ, Susanne Makowski, und ihr Vorstandsteam hatten ein Rahmenprogramm vorbereitet. Sie freuten sich über einige Ehrengäste, die den Nachwuchssportlern ihren Respekt zollten. Mit einer technischen Panne begann der Abend, doch die Moderatoren Felix Weisheit und vor allem Johannes Erlwein sorgten dafür, dass das Ganze eher zu einer Standup-Comedy wurde. Während der Ehrungen erfuhren die Gäste einiges über bestimmte Sportarten, denn nicht jeder kennt die Fachbegriffe im Karate oder beim Einradfahren.



Die große Vielfalt der Sportarten, die im Landkreis Haßberge ausgeübt werden, beeindruckte nicht nur den stellvertretenden Landrat Oskar Ebert, sondern auch die Gäste des Abends, denn der TV Hofheim als Gastgeber schickte drei besondere Turnerinnen an den Start. Meike und Jule beeindruckten nicht nur auf dem Einrad, sondern auch durch ihre turnerischen Einlagen - und als Elisabeth Göbel am Vertikaltuch faszinierend ihren Abenteuer-Traum turnte, gab es viel Beifall.



Hofheims Bürgermeister Wolfgang Borst betonte wie auch Stellvertretender Landrat Oskar Ebert, dass der Landkreis und die Kommunen bemüht seien, die Infrastruktur für den Sport zu schaffen, doch das Angebot selbst schüfen erst die Vereine, die Betreuer und Übungsleiter und auch die Eltern, die die sportlichen Aktivitäten ihrer Kinder unterstützen. Dabei sorge der Sport nicht nur dafür, dass die Kinder eine gesunde Entwicklung nehmen, er vermittle auch viele Lebenskompetenzen wie Teamgeist, Ausdauer, Ehrgeiz - und das Verarbeiten von Niederlagen. "All das macht nicht nur fit für Erfolge, sondern auch fit für das Leben", so Wolfgang Borst.



Für besondere Leistungen gab es auch wieder besondere Auszeichnungen. Sportlerin des Jahres wurde die zehnjährige Jule Greul. Das zierliche Mädchen gewann im Pointfighting der Jugend B in der Gewichtsklasse bis 28 beziehungsweise 32 Kilogramm die Bavarian Open, die Bayerische Meisterschaft, die offene Thüringer Meisterschaft, den Hessencup, den Adidas-Cup und die Budo Open. Jule ist deutsche Vizemeisterin und belegt Platz zwei der deutschen Wertungsrangliste.



Den Titel "Jugendsportler des Jahres" erschwamm sich der 17-jährige Jonathan Bischoff von der SG Haßberge. Er ist unterfränkischer Meister und Vizemeister in verschiedenen Disziplinen, vorwiegend auf der Kurzbahn. Bei der bayerischen Meisterschaft auf der Langbahn belegte er zwei siebte Plätze und qualifizierte sich für die deutsche Meisterschaft.



Mannschaft des Jahres wurde U 18 des Kegelvereins Haßberge-Steigerwald mit Fabian Deißler, Robin Klauer, Pascal Österling, Simon Schmitt und Noah Schnaus. Sie wurden Meister in der Bayernliga Nord, sind amtierende bayerische Meister und belegten bei der deutschen Meisterschaft den vierten Platz.



Viele Erfolge in vielen Sportarten konnten die Nachwuchssportler aus dem Landkreis Haßberge feiern. Geehrt wurden folgende Einzelsportler.



Bogensport: Noelle Mühlherr von den Bogenfreunden Stockheim.



Einrad: Anna Just, Peter Just, Nora Koppitz, Michaela Ott, Veronika Scheuerin und Marie Wiesendheit (alle TV Hofheim).



Eiskunstlauf: Sophie Bähr, Nele Firsching, Vivien Leß, Joana Neubert, Alisha Rein, Tobias Schlund, Franziska Schlund, Sophie Tscherepanow, Alicia von Marklowski, Astrid von Marklowski, Jana Wagner, Evenlyn Wagner, Michaelle Wesner und Melanie Wesner (alle vom ESC Haßfurt).



Gardetanz: Jessika Leisentritt, Lisa-Marie Sarré, Sarah Krines, Emma Lechner, Anna Lentz und Carla Zull (alle TV Sand).



Geräteturnen: Sarah Krines, Emma Lechner, Anna Lentz und Carla Zull (alle TV Sand).



Gong Fu: Arban Mustafa, Emin Endres, Semi Endres und Aline Gräf (Alle Kampfkunstvereinigung Gong Gu e.V.)



Karate: Benedikt Bartelmann, Jannik Dinkel, Nora Müller, Leonie Schaller, Mia Schnabel, Mira Schnabel und Selina Schneider (alle Karate-Dojo Untermerzbach).



Kartsport: Bastian Düring, Pascal Godula und Moritz Terhar (alle MSC Knetzgau).



Kegeln: Sophie Gerisch und Soliana Kashay (beide DJK Kirchaich), Pascal Österling, Antonie Biener und Miriam Salberg (alle Gut Holz Zeil).



Kickboxen: Manuel Ciocotisan, Aylin Dix und Nico Knoll (Kampfkunstvereinigung Gong Fu), Luca Bäuerlein, Fabian Bombelka, Alea Genslein, Jule Greul, Nicolas Hübner, Ferdinand Klehr, Max Matuschek, Jan Uwe Sauerteig, Max Schmitt, Moritz Schrempf, Jannik Spinler, Darius Strätz, Jannik Viesmann und Johanna Zeitler (alle SV 2000 Ebern).



Leichtathletik: Aurelia Böhner, Lukas Buld, Leo Etzel, Lars Moschnitschka, Kristian Saar, Tim Wallenwein (alle TSV Wonfurt), Oskar Bayer, Jule Beierlieb, Alina Beierlieb, Vanessa Blenk, Fanny Fenn, Patrick Fischer, Rebecca Heyer, Leonard Sauer, Linda Zimmermann (alle TV Zeil), Amy Heim, Thea Hiernickel, Amelie Ludwig, Johanna Orf, Destiny Pirker, Anna Reinhart, Marie Zwirnlein (alle TV Haßfurt).



Schießen: Miriam Piechaczek (SG Königsberg).



Schwimmen: Dana Bertram, Noreen Bertram, Jonathan Bischoff, Daniel Butsch, Johannes Deublein, Leandro Dietlein, Stefanie Fichter, Minas Hake, Anna Hofmann, Eleonora Martani, Anton Mock, Marius Mock, Miriam Piechaczek, Daniel Raudzus, Sophie Raudzus, Lena Roth, Manolo Schmidt, Luis Schröpfer, Hannah Seubert, Julian Stieb, Johanne Strobel, Julia Strobel, Jule Thamm, Luis Vollert, Lea Zehe und Maria Sisimopoulou (alle SG Haßberge).



Sportschießen: Sophie Bauer, Janik Kürschner und Lukas Schwemlein (alle SSG Haßberge-Steigerwald).



Tischtennis: Luca Ganter, Cara Ganter, Jasmin Schmitt und Anna-Lena Werb (alle TTC Sand),

Judo Julian Thierstein (SG Eltmann).



Folgende Mannschaften wurden ausgezeichnet: die Gardetanzgruppe "Sweet Chillies" vom TV Sand, die Geräteturnmannschaft des TV Ebern (Jahrgänge 1999 und älter), die Karate-Mannschaft des Karate Dojo Untermerzbach (Schüler A), die U 18-Kegelmannschaft des SKK Gut Holz Zeil, die U 18-Kegelmannschaft des Kegelvereins Haßberge-Steigerwald, die Korbballmannschaft J12/4 des TSV Lendershausen, die Leichtathletikmannschaften U 14 vom TV Zeil, W10/11 und W12/13 des TV Haßfurt, die U 20 des TV Zeil und die Leichtathletikmannschaft der Mittelschule Haßfurt, die Schwimmmannschaften JG 2008 und älter der SG Haßberge, außerdem von der SG Haßberge die Jugend D sowie die Jahrgänge 2005 bis 2008. Geehrt wurden die Tennis-Juniorinnen U 18 des TC Knetzgau, die Tennis-Mädchen 14 des TSV Westheim und die Tischtennismannschaft der Mittelschule Ebern.