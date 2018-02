Der RSV im Wilden Westen

In den Wilden Westen entführte der RSV Unterschleichach seine Gäste beim Faschingsball - und das Dekoteam hatte die Radsporthalle auch wirklich in eine authentische Kulisse verwandelt. Da tummelten sich Cowboys, Indianer, Mexicaner, Squaws und Bardamen, Outlaws sowie emanzipierte Cowgirls und auch die Showacts passten ins Thema.



Die "Aurach-Nixen" überraschten mit männlichem Zuwachs, der sich vom Linedance begeistern ließ. Die ganze Halle war sofort dabei, als die ersten Country-Takte erklangen und später am Abend ließen sich noch einige Gäste aktiv anstecken - Linedance gehört nämlich mittlerweile zum Repertoire des Sportvereins.



Über seinen neuen Western-Kanal im TV freute sich Stefan Keller bei der Mitternachtsshow der Fußballabteilung. Er zappte von "Winnetou" über "Lucky Luke" bis hin zum "Schuh des Manitu". Die dazugehörigen Szenen sorgten für Lachsalven und enthüllten manches Geheimnis aus dem Dorfgeschehen.



Zum Geburtstag auf den Faschingsball

Einen besonderen Höhepunkt erlebte der Ball durch die Ernennung von Luise Kraus zum Ehrenmitglied. Luise Kraus feierte just am Samstag ihren 85. Geburtstag. Den Abend beim Faschingsball zu verbringen, war für sie ganz selbstverständlich. Ehrenvorsitzender Klaus Arnhold würdigte Luise Kraus als langjähriges und besonders aktives Mitglied, früher in der Radfahrabteilung, dann als aktive Keglerin bis zu ihrem 80. Geburtstag und stets auch als ehrenamtliche Helferin. Für dieses Engagement überreichte er ihr auf der Faschingsbühne die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft.



Beim RSV laufen jetzt die Vorbereitungen für die Teilnahme an den Faschingszügen in Trossenfurt und Neuschleichach und für den Kinderfasching am Dienstag, 13. Februar. Auch hierfür haben Kinder Auftritte vorbereitet. Der Kinderfasching beginnt um 15 Uhr.