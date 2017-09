Der Nachwuchs lässt die Ideen sprudeln

von SABINE WEINBEER

Eltmann — Diese Hausaufgabe haben sich die Kinder gerne mitgenommen: Sie dürfen in den nächsten Tagen Wünsche äußern, welche Angebote die Stadt in ihr Kinder- und Jugendprogramm 2018 aufnehmen soll. Das war ein Aspekt der Jugendbürgerversammlung, zu der Bürgermeister Michael Ziegler in den Ratssaal eingeladen hatte. Viele kleinere Kinder kamen diesmal mit Müttern oder Omas, ihr Anliegen waren die Spielplätze.



Mario Pfister, in der Stadtverwaltung zuständig für die Jugendarbeit, ging zunächst auf das Kinder- und Jugendprogramm ein, mit dem die Stadt versucht, jeden Monat mindestens einen Akzent zu setzen, vor allem in den Ferien. Erstmals sind die Angebote wie die Fahrten ins Erlebnisbad oder die Kinotage, aber auch das Ferienprogramm selbst in diesem Jahr in einem eigenen Programm-Flyer zusammengefasst. So soll das auch im nächsten Jahr wieder sein.



Spontane Ideen

Von den Kindern wollten Pfister und der Bürgermeister nun wissen, was sie gut finden, was man vielleicht ändern sollte oder ergänzen könnte. Ganz spontan kam der Vorschlag eines Tischtennisturniers. Die Kinder konnten aber auch den ausgelegten Kalender mit den Vorschlägen der Stadt mitnehmen. Wenn ihnen dazu etwas einfällt, können sie das eintragen und den Vorschlag in den nächsten Tagen im Rathaus abgeben.



Ein Dankeschön bekam der Bürgermeister für den Multifunktions-Court, das Turnier zur Eröffnung sei toll gewesen, das könne man jedes Jahr machen, meinte Konrad. Als Ausflugsziele wurden der Zoo und das Playmobil-Land vorgeschlagen. Auf Anfrage von Müttern erklärte Michael Ziegler, dass bei den Ausflügen auch Eltern als Begleiter teilnehmen können, wenn sich ein Kind noch nicht sicher genug fühlt, um alleine mitzufahren. Aber auch einen Eltern-Kind-Ausflug könne man für die jüngeren Kinder ins Auge fassen. Er verwies aber auch auf den Obst- und Gartenbauverein, der einen solchen Ausflug jedes Jahr organisiert als "Oma-Opa-Enkel-Ausflug".



Sanierungsbedarf

Natürlich waren die Spielplätze ein Thema. Michael Ziegler wunderte sich nicht, dass vor allem Eltmanner Kinder und Eltern anwesend waren, denn "wir wissen, dass die Spielplätze in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße und in der Promenade Sanierungsbedarf haben, die stehen auch im Plan", erklärte er. Jedes Jahr würden ein bis zwei Spielplätze komplett erneuert, was immerhin zwischen 50.000 und 60.000 Euro pro Platz kostet. In den vergangenen Jahren lag da ein Schwerpunkt in den Stadtteilen, ganz neu angelegt wurde aber auch der Spielplatz im Baugebiet "Am Hahn". Eine Ergänzung um ein oder zwei Spielgeräte sei aber natürlich bei Bedarf immer möglich. So nahm er Hinweise auf, wo besonders für kleinere Kinder ein Spielangebot fehlt, beispielsweise im Bereich des Multifunktionscourts. Auf immer weniger Spielplätzen findet sich Sand, was einige Mütter sehr bedauerten. Sie verstehen aber auch das Hygieneproblem, das Sandkästen mit sich bringen. Vielleicht sollte man mal wieder einen Matsch-Spielplatz anlegen und den auch entsprechend ausweisen, schlug Mario Pfister vor, was bei den Müttern großen Anklang fand.



Ruck Zuck hatten Florian und Konrad aus Lembach reagiert. Schon zum Ende der Bürgerversammlung zeigten sie dem Bürgermeister eine Skizze, wie man den Lembacher Spielplatz mit relativ wenig Aufwand spannender machen könnte, etwa durch ein zweites Fußballtor.



Noch drei Aktionen

Drei Aktionen stehen für dieses Jahr noch im Kinder- und Jugendprogramm: Am 21. Oktober geht es nach Stein ins "Palm Beach". Am 2. November, in den Allerheiligenferien, wird ein Erlebnisausflug mit dem Bürgermeister zu einem Überraschungsziel stattfinden. Und am 29. Dezember ist wieder Kinotag der Stadt Eltmann, dann gehört das ganze Kino in Zeil den Eltmanner Kindern.



Ansprechpartner für Kinder- und Jugendangelegenheiten und auch für die Programm-Angebote ist Mario Pfister, der im Rathaus unter der Rufnummer 09522/899-17 zu erreichen ist.