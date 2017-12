Der Körper ist zufrieden, der Geist lernt mehr

Bisher war der Pausenhof der Grundschule Zeil zweckmäßig gestaltet und gab den Kindern nur eingeschränkt die Möglichkeit zu spielen. Dank der Initiative des Elternbeirates konnte hier nun Abhilfe geschaffen und ein großer Kletterparcours seinem Zweck übergeben werden.



Carolin Schuster, die im letzten Schuljahr im Elternbeirat war und jetzt als Musiklehrerin tätig ist, war war von der Idee, ein Spiel- und Klettergerät aufzustellen, sofort begeistert und engagierte sich außerordentlich bei der Verwirklichung. Denn Kinder, die sich bewegen, können auch besser lernen. Eifrig sammelte der gesamte Elternbeirat also Spenden bei Geschäfts- und Privatleuten. So kamen über 9000 Euro zusammen, die mit dem Guthaben des Elternbeirates, das aus der Bewirtung bei Veranstaltungen zustande kam, in den Parcours investiert wurden.



Sponsoren werden mit einer Tafel verewigt

"Die strahlenden Augen der Kinder, die sich jetzt so riesig freuen, sagen mehr als tausend Worte.", stellte Nicole Tschiggfrey, die Vorsitzende des Elterenbeirats, freudig fest. Um die Sponsoren zu verewigen, gibt es bald eine Tafel mit allen Namen. Ausdrücklich dankte Tschiggfrey der Stadt Zeil, insbesondere der Bauverwaltung und dem Bauhof. Dessen Mitarbeiter haben den Platz geschaffen und das Spielgerät aufgestellt.



Bürgermeister Thomas Stadelmann sagte, dass dieses Projekt ein Beispiel dafür sei, wenn Ideengeber und die Kommune zusammenarbeiten und gemeinsam an einem Strang ziehen. Allen Zweiflern, die meinen, dass jetzt weniger Parkplätze im Schulhof zur Verfügung stehen, sagte das Stadtoberhaupt, dass dies nicht der Fall sei: "Wenn jeder vernünftig parkt, gibt es genauso viele Stellplätze wie früher."



Rektorin Andrea Rauh, die erst seit September diesen Posten an der Grundschule inne hat, war sehr erfreut, dass die Zeiler so gut zusammenhalten. Sie wünscht sich, dass das auch in Zukunft so bleiben wird und freut sich schon, die Fachwerkstadt näher kennenlernen zu dürfen.



Geht gut miteinander um

Der kirchliche Segen für den Kletterparcours kam von den beiden Pfarrern Michael Erhart und Hans-Christian Neiber. In ihrem Gebet schlossen sie mit ein, dass die Kinder vor körperlichen Schäden bewahrt bleiben sollen und sie gestärkt werden, immer miteinander gut umzugehen.



Die Mädchen und Buben der Klasse 4b mit ihrer Lehrerin Carolin Schuster, übernahmen die musikalische Umrahmung der Einweihungsfeier am Xylofon und mit fröhlichen Dankesliedern. Anschließend wurde die neue Attraktion regelrecht gestürmt und von den Kindern auf Herz und Nieren geprüft und für sehr gut befunden.