Den sonnigen Novembertag haben am Donnerstag viele Menschen im Landkreis Haßberge begrüßt, doch der wolkenfreie Himmel hat eine Schattenseite, mit der die Autofahrer zu tun bekamen: Nachts wird es eiskalt. Frost zwang viele dazu, vor dem Start in den Arbeitstag das Autoscheiben freizukratzen und gemahnte zur Vorsicht auf teilweise spiegelglatt gefrorenen Straßen.



Ins Schleudern geraten

Wie schnell es daneben gehen kann, bekam gegen 8.15 Uhr eine 53-jährige Autofahrerin aus einem Eberner Stadtteil zu spüren. Auf der abfallenden Strecke vom Bramberger Burgberg in Richtung Hochhausen geriet sie bei etwa 2 Grad Minus auf gerader Strecke mit ihrem VW Golf 3 ins Schleudern. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab, hakte laut Schilderung der Beamten der Eberner Polizei an der Böschung ein und kippte auf die Beifahrerseite, wo er nach wenigen Metern quer zur Fahrtrichtung liegen blieb.



Die Fahrerin erlitt laut Angaben der Polizeibeamten vor Ort einen Schock, ihre 22-jährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt war vor Ort.



Totalschaden

Die Feuerwehr musste nicht anrücken, da kein Treibstoff auslief. Den Schaden an dem betagten Golf schätzten die Beamten vor Ort auf etwa 2500 Euro. Das schrottreife Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.



Während die Sonne die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle binnen kurzer Zeit vom Glatteis befreit hatte, blieb es an beschatteten und windigen Geländestellen insbesondere in den höheren Lagen der Haßberge noch längere Zeit glatt. Laut Angaben der Beamten der Eberner Polizei war es der erste Glatteisunfall der Saison im Bereich Haßberge, "aber es war ja auch erst der erste richtige Frost".