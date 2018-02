Der Draht zum Haßfurter Publikum glühte

Was für eine Nacht! Ein gut aufgelegtes Publikum traf beim Konzert von "Christine set the scene", einer Veranstaltung des Kulturamts Haßfurt live in der Rathaushalle, auf eine mitreißende Band und konnte sich am Ende vor Begeisterung nicht mehr halten.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Christine Mühlenkamp, die Frau, um die sich in der Band alles dreht und die bereits mit vielen eigenen Kompositionen aufwarten kann, hat ebenso wie ihr Mann Robert Mühlenkamp (Gitarre, Gesang), Klaus Metzler (Kontrabass, Gesang) und Mike Müller (Schlagzeug) nicht nur ein Repertoire an interessanten Rock-, Pop- und Soulhits sowie Songs von ihrer CD "Monkey Business" mitgebracht. Sie sprüht auch vor guter Laune und findet von Anfang an den Draht zum Publikum. Der beginnt mit dem ersten Song "I want you back" von Michael Jackson zu glühen und heizt die Stimmung im Laufe des Abends weiter an.

"Perfect combination" nennt sich ein Lied der CD, und besser kann man die Band nicht beschreiben: Sie sind eine perfekte Kombination, auch wenn Christine Mühlenkamp im Fokus steht - sowohl bei ihren Kollegen als auch beim Publikum. Man merkt, dass sie alle mit Leidenschaft bei der Sache sind und dass sie den Kontakt mit dem Publikum lieben.

"Wir spielen, was uns Spaß macht, und setzen unser Programm so zusammen, dass sich die Stimmung kontinuierlich erhöht", erzählte Robert Mühlenkamp vor dem Konzert. "Jeder Song trägt unsere eigene Handschrift, denn bei den Proben jammen wir zusammen und überlegen, wie wir spielen wollen. In dieser kreativen Atmosphäre wachsen unsere Arrangements, die oft auf Vorschlägen von Mike Müller basieren und in denen wir unsere Ideen verwirklichen." Dabei legt die Band Wert darauf, erdig und akustisch zu klingen und ganz viel "Feeling" in die Musik zu legen. Diese Mischung kam bei den Zuhörern hervorragend an, was der begeisterte Zwischenapplaus bestätigte.

Christine Mühlenkamp versprühte nicht nur gute Laune, sie moderierte auch humorvoll und zog das Publikum mit ihrer kräftigen, röhrenden und ausdrucksfähigen Stimme, ihrer Ausstrahlung und ihrem Gefühl für die Musik in den Bann. Mit Songs von den Beatles, den Spin Doctors, Ed Sheeran, Sting, Janis Joplin und ganz vielen Liedern ihrer eigenen CD offenbarte sie ihr stimmliches Talent und begleitete sich zudem an der Gitarre.

Große Bewunderung fand auch der "geile Sound" des E-Gitarristen Robert Mühlenkamp, der ebenfalls als Sänger mit "Route 66" von Chuck Berry und "Call me the breeze" von Lynyrd Skynyrd überzeugte. Mike Müller am Schlagzeug und Klaus Metzler am Kontrabass sorgten für einen ganz besonderen Klang und Rhythmus in dieser spielfreudigen Band und Klaus Metzler gab mit "Hallo Josephine" von Fats Domino eine tolle Kostprobe als Sänger ab. Die musikalische wie emotionale Kraft von "Christine set the scene" ging den Zuhörern direkt ins Blut, so dass sie die Band mit nicht enden wollendem Beifall verabschiedeten.