Defekte Gegenstände gemeinsam reparieren

Das Interesse war groß, sich bei Kaffee und Kuchen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in der Gemeinschaft zu informieren, wie es möglich ist, dass man sich der Wegwerfgesellschaft widersetzen kann. Denn Kaffee und Kuchen sind ein ebenso wichtiger Bestandteil für ein Repair-Café wie der Schraubenzieher oder ein Lötkolben. Das Ziel dieser Einrichtung ist es, in angenehmer Atmosphäre defekte Alltagsgegenstände gemeinschaftlich zu reparieren.

Eingeladen hatten der Förderverein "Schwarzer Adler" und die evangelische Kirchengemeinde Westheim/Eschenau, in Kooperation mit der Gemeinde Knetzgau und dem Koordinationszentrum Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Haßberge. Hausherr Pfarrer Kai Thorsten Garben freute sich, das Repair-Café als Ausdruck des gelebten christlichen Glaubens unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde als Kirchengemeindeprojekt zu beherbergen. Gemeinsam mit den Initiatoren vom Förderverein und den Kooperationspartnern möchte man der Wegwerfgesellschaft ein innovatives Konzept entgegensetzen. Garben: "Zum einen kann man mit einem Repair-Café die Schöpfung bewahren, indem man Müll vermeidet, Ressourcen spart und die Umwelt schont, aber auch das "Wir-Gefühl" wird bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen gestärkt."

Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus freute sich darüber, dass im Gemeindeteil Westheim eine solche Initiative gestartet wird, die er seitens der Gemeinde gerne unterstütze. Er verwies auf solche Einrichtungen, von denen es mittlerweile bundesweit mehr als 400 gebe.

Monika Strätz-Stopfer vom Koordinationszentrum Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Haßberge stellte das Projekt näher vor. Ideengeberin war die Amsterdamer Journalistin und Bloggerin Marine Postma, die 2009 das erste Repair-Café in Amsterdam gegründet hat. Die Reparaturinitiativen bezeichnete die Referentin als Alternative zur Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Ziel sei es, nichtkommerzielle Veranstaltungen mit Reparatur-Experten zu organisieren, die ihr Wissen und Können unentgeltlich zur Verfügung stellen, um defekte Gegenstände zu reparieren. Der Spaß, die Nachhaltigkeit und die Schonung des Geldbeutels seien nur einige der Argumente, die für das Projekt sprechen, bei dem man nebenbei bei Kaffee und Kuchen soziale Kontakte vertiefen könne. Von Fahrrädern über elektronische Haushaltsgeräte, Computer, bis hin zu Möbeln, Textilien oder Metallgegenständen könne so manches repariert werden. Man könne aber auch Gegenstände "upcyceln"; das bedeute, alte Gegenstände zu neuwertigen Objekten aufzuwerten.

Dies hatten schon einige Mitglieder des Fördervereins aufgegriffen und waren im Vorfeld kreativ gewesen, um die Tischdekoration mit Weißblechdosen für Teelichter, Vogelfutterstationen aus Milchtüten oder Rosenblüten aus Eierkartons zu basteln. Denn die Gemeinschaft soll im Repair-Café leben und das Angebot soll sich auf alle Altersgruppen erstrecken.

Mit dem ersten Schritt, eine Arbeitsgruppe zu gründen, ist man in Westheim schon im Vorfeld erfolgreich gewesen. Die Initiative geht vom Förderverein "Schwarzer Adler" aus. Geeignete Räume sind im Dietrich-Bonhoeffer-Haus gefunden, womit auch versicherungstechnische Fragen geklärt sind. Und einen Namen hat man auch schon: Repair-Café, wie Andrea Werner vom Förderverein erklärte. Jetzt heißt es, Reparatur-Experten zu suchen. Verschiedene Ideen, wie und mit welchen Themen man sich beim ersten Treffen im März kommenden Jahres befassen möchte, wurden während der Versammlung bereits geboren.

Ansprechpartner für das Repair-Café sind Andrea Werner, Telefonnummer 09527/9520508, und Matthias Hagenbucher, Rufnummer 09527/7754. Kontakt kann auch per E-Mail an FV-SchwarzerAdler-Westheim@gmx.de aufgenommen werden.