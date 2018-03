Decke auf einem Kaminofen in Marbach fängt Feuer

Noch einmal mit dem Schrecken und einer leichten Rauchgasvergiftung davongekommen ist eine Hausbewohnerin in Marbach. Das war am Sonntag passiert: Auf dem Mauerwerk des Kaminofens lag eine Bettdecke, die sich bei Temperaturen von rund 120 Grad von selbst entzündet hatte. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig und warf die Decke aus dem Fenster.



Die alarmierten Feuerwehren aus Marbach, Maroldsweisach und Ermershausen waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort, übernahmen die Brandnachschau und sorgten mit einem Hochdrucklüfter für frische Luft in dem Haus. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann und die Kinder befanden sich zum Brandausbruch nicht im Wohnhaus.