Das treibt den Zuschauern Tränen in die Augen

Viele Stunden ihrer Freizeit haben die Mitwirkenden geopfert. Die Mühen haben sich gelohnt. Die Laienschauspielgruppe ist bei der Premiere am Freitagabend vor detailgetreuer Bühnenkulisse zur Hochform aufgelaufen. Die Mitwirkenden verstanden es ausgezeichnet, jeder Figur einen besonderen Charakter zu verleihen. Ein begeistertes Publikum dankte mit viel Applaus für ein paar vergnügte Stunden bei der Darbietung des Lustspiels in drei Akten, verfasst von dem Autor Erich Koch.

Wenn dominante Männer etwas aushecken und die Frauen davon Wind bekommen, kann es nur ein Ergebnis geben: "Die Männer müssen sich unterwerfen!" So geschieht es in dem Lustspiel "Mein Hof und dein Hof". Josefa (Patricia Lindner) will mit Hilfe von Walburga (Katja Mühlfelder) den Hof von Hugo (Andreas Geisel) an sich reißen. Doch Hugo stellt sich krank und heckt seinerseits mit dem Arzt Balduin (Andreas Holgersson) einen Plan aus, um an den Hof von Josefa zu kommen. Als auch noch ein Heiratsschwindler (Bernd Linsner) auf dem Hof ankommt, überschlagen sich die Ereignisse. Es kommt zu vielen turbulenten Szenen, die den Zuschauern Tränen in die Augen treiben.

In weiteren Rollen standen Simone Voit, Christin Leicht und Daniel Düring auf der Bühne. Als Souffleuse sorgte Marion Maier für einen reibungslosen Verlauf. Rosemarie Köhler ist für Make-up und Styling verantwortlich. Um Ton und Technik kümmerte sich Roland Riedl, und für das ansprechende Bühnenbild zeigte sich Heinrich Lindner verantwortlich. Die Gesamtleitung für das Stück lag in den Händen von Sieglinde Holgersson.

Am kommenden Wochenende wird das Stück erneut am Freitag, 17. November, und am Samstag, 18. November, jeweils ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 19. November, ab 14 Uhr im Schützenhaus Knetzgau präsentiert. Karten für die Vorstellungen sind noch an der Kasse erhältlich.