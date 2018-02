Das Kreisorchester spielt zwei Mal für den guten Zweck

Blaskapellen haben Nachwuchsprobleme? Bei der Probe des Kreisorchesters Haßberge des Nordbayerischen Musikbundes mag man es kaum glauben. Auf Mitte 20 schätzt Benedikt Feustel das Orchester. 50 Musikerinnen und Musiker scharen sich in diesem Jahr um den Kreisdirigenten, um sich auf die beiden Benefizkonzerte am 24. Februar (Samstag) im Oberaurach-Zentrum (OAZ) in Trossenfurt und am 25. Februar (Sonntag) im Haus des Gastes in Hofheim vorzubereiten. In der Sport- und Kulturhalle in Sand haben sie sich zu ihren Proben getroffen.



"Ihr habt was anderes im Ohr, glaub' ich. Die Viertel ist zu früh, die Achtel ein bissel zu spät. Wir sprechen mal die Achtel auf ,Ti'" - für die Reporterin hatte sich das Stück perfekt angehört, doch jetzt tüftelt Benedikt Feustel an den Feinheiten des Taktes. Alle sind hochkonzentriert dabei, wiederholen noch einmal und noch einmal, bis es passt.



Genau diese akribische Probenarbeit ist es aber, die die jungen Musiker ins Kreisorchester zieht. Sie kommen aus Blaskapellen des gesamten Landkreises. In einem solchen Orchester mitzuspielen, ist für sie eine besondere Herausforderung und auch Bereicherung als Musiker - und dann nimmt man sich auch die Zeit für die zusätzlichen Proben. Mehrere Wochenenden investieren sie in Register- und Orchesterproben und schließlich für die beiden Konzerte. Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein, verspricht Benedikt Feustel. Der Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf Musicals wie "König der Löwen" oder "Elisabeth" liegen.



Wenn das Kreisorchester des Nordbayerischen Musikbundes auftritt, dann fließt der Erlös traditionell in gemeinnützige Zwecke. Solche Ziele haben auch die diesjährigen Gastgeber-Kapellen ausgewählt. Der Hofheimer Spielmannszug will das Rote Kreuz Hofheim unterstützen, damit die Schulungs- und Selbsthilfegruppen-Räume einen barrierefreien Zugang erhalten können. Und die Blaskapelle Kirchaich investiert den Konzert-Erlös in ihren Nachwuchs, der mit Musiker-Tracht eingekleidet werden soll.



Das Konzert im OAZ in Trossenfurt beginnt am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr, das in Hofheim im Haus des Gastes am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.