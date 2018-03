Das Herz spielt immer eine Rolle

"The heart matters" heißt das aktuelle Programm von Suzan Baker und Dennis Lüddecke, und das beschreibt die Musik des Duos ganz genau. Suzan Baker hat eine Botschaft: "Glaub an Dich, geh deinen Weg, mach die Welt ein bisschen schöner." Immer wieder erklärt sie ihrem Publikum, was sie bewegt hat, wenn sie den einen oder anderen Song schrieb.

Bayern-1-Hörer kennen den Namen Suzan Baker, denn sie hat dem Sender mit "Turn the radio on" eine "Hymne" geschrieben. Hier in der Region ist Suzan Baker auch als Frontfrau ihrer früheren Band "MacLoud" bekannt, die manches Festzelt, beispielsweise in Dankenfeld, erzittern ließ.



Der erste spanische Song

Suzan Baker kann Rockröhre, sie kann aber auch ganz sanft. Sie probiert alles aus, wenn es um die Musik geht - Spanisch zum Beispiel. Sie wollte gerne spanische Lieder singen, weil die so emotional sind. "Aber ich kann nur singen, was ich verstehe, und deshalb bin ich in die Volkshochschule gegangen und habe einen Crashkurs gemacht", erzählt sie ihrem Publikum in Eltmann. Und prompt hat sie auch den ersten spanischen Song geschrieben.

"Noch erotischer geht eigentlich nur thüringisch, aber wir wollen ja nicht übertreiben", witzelt sie in Richtung Dennis Lüddicke. Mit dem virtuosen Flamenco-Gitarristen aus Thüringen hat die Fränkin privat wie musikalisch ihren Seelenverwandten gefunden, der jedes musikalische Experiment mitgeht und mit ihr umsetzt.

Den Zuhörern in Eltmann bescherten sie einen sehr eindringlichen Abend mit Musik aller Genres - aber immer mit Herz und außerdem sehr authentisch vorgetragen.

Das Kulturprogramm der Stadt Eltmann sieht im Frühjahr noch zwei weitere Veranstaltungen vor: Am 21. April gastiert TBC, das "Totale Bamberger Cabaret", in der Stadthalle, und am 27. Mai reist Pippo Pollina aus Italien an. Er hat sein neues Soloprogramm dabei und präsentiert im zweiten Teil drei junge Sängerinnen, die zu den interessantesten Folk-Singer-Songwritern in Sizilien gehören, die Schwestern Adriana und Roberta Prestigiacomo sowie Anna Maria Sotgiu.



Kartenvorverkauf

Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf im Ritz in Eltmann, das unter der Telefonnummer 09522/89970 und per E-Mail an info@ritz-eltmann.de zu erreichen ist.