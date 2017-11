Chris de Burgh kommt ins Schloss Eyrichshof

Chris de Burgh ist der klangvollste Name bei dieser open-air-Serie an fünf Abenden im Juli im Eberner Stadtteil.



Die Konzerte in der Übersicht:



Mittwoch, 25. Juli: Spider murphy gang - unplugged

Donnerstag, 26. Juli: Dieter Thomas Kuhn

Freitag, 27. Juli: In Extremo

Samstag, 28. Juli: Chris de Burgh

Sonntag, 29. Juli: Johannes Oerding



Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 25. November, um 9 Uhr an allen bekannten Vorverkaufstellen wie auch in den Geschäftsstellen und Servicepoints der Mediengruppe Oberfranken. Abonnenten des Fränkischen Tags erhalten dabei sogar einen Rabatt.



Die Preise liegen je nach Veranstaltungen und Kategorie zwischen 20 und 80 Euro, wie Gaby Heyder vom Veranstaltungsservice Bamberg als Organisatorin mitteilte.