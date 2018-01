Chris de Burgh als Zugnummer im Schlosshof

Der Sinn stand ihr am Donnerstag nur nach Schloss Eyrichshof: Erst stand Gaby Heyder, die Geschäftsführerin des Veranstaltungsservice Bamberg (VSB), einer Geografie-Studentin aus Bayreuth für deren Bachelor-Arbeit zum Thema "Konzertveranstaltungen im ländlichen Bereich" mehrere Stunden Rede und Antwort, dann folgte auf Bitten unserer Redaktion ein Blick in die Vorverkaufszahlen nach dem Weihnachtsgeschäft beim Rösler-open air.



Mit folgendem Credo: "Mit dem Weihnachtsgeschäft sind wir sehr zufrieden. Wir haben zusammen mit dem Baron die richtigen Entscheidungen getroffen."



Der "absolute Spitzenreiter" beim Kartenvorverkauf ist - wie erwartet - die irische Troubadour Chris de Burgh, der am Samstag, 28. Juli, für ein volles Haus bzw. Schloss sorgt.



"Gefolgt wird er - was uns wirklich total überrascht hat - von der Spider Murphy Gang, die gleichauf mit In extremo liegt", was auch verblüfft, da die Mittelalter-Schwermetaller bestimmt nicht der breiten Masse bekannt sind bzw. waren. "Der Dieter Thomas Kuhn hat einfach seine Stammgefolgschaft" und auch Johannes Oerding zieht, selbst ohne seine Lebensgefährtin Ina Müller.



Gute Aussichten also für den Festival-Sommer. "In den drei Jahren bisher haben wir uns als Veranstalter und Schloss Eyrichshof als Location bei einem breiten Konzertpublikum etabliert", ist Gaby Heyder überzeugt und schaut zuversichtlich in den Juli, "trotz der Konkurrenz im eigenen Haus".



Denn mit den Schlossplatz-Konzerten und den Abenden auf Schoss Banz haben die Bamberger Veranstalter noch einige Joker im Ärmel. "Die Kelly Family in Coburg übertrifft alle Erwartungen. Das sprengt den Rahmen, was uns selbst nicht bewusst gewesen war, als wir sie buchten. Aber die Fernseh-Präsenz zum 40. Jubiläum ist einfach unschlagbar."



Aber selbst mit "Santiano", die mehr als Füller mit ins Programm genommen wurden, "haben wir anscheinend den Nerv der Region getroffen".



Nicht anders der Vorverkauf bei den Liedern auf Banz: Für den Samstag sind die Sitzplätze alle weg, auch sonst kaum noch Karten verfügbar.



Und auch für Freitag gibt es nur noch wenige Sitzplätze. "Läuft deutlich besser als bei der Premiere. Wir freuen uns schon jetzt wieder auf die Freiluft-Saison im Sommer."



Das Festival-Programm

Mittwoch, 25. Juli:

Spider Murphy Gang

Donnerstag, 26. Juli:

Dieter Thomas Kuhn

Freitag, 27. Juli:

In extremo

Samstag, 28.Juli:

Chris de Burgh

Sonntag, 29. Juli:

Johannes Oerding