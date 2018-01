Chiemgauer Volkstheater spielte in Königsberg

Zum ersten Mal gastierte am Donnerstagabend das vom Fernsehen bekannte Chiemgauer Volkstheater in der Rudolf-Mett-Halle in Königsberg, die mit knapp 200 Besuchern gut gefüllt war. Bei der bayerischen Komödie "Mei bester Freind" in drei Akten unter der Regie von Bernd Helfrich ging es, wie nicht anders zu erwarten war, turbulent und lustig zu. Wer solches Theater mag: Die Zuschauer hatten viel Spaß bei der Aufführung und waren gespannt, wie das Theaterstück um den eingebildeten kranken Bauer Sepp Brumm wohl enden wird. Dass dieses Ende für ihn ganz anders, als von ihm selbst erwartet, ausfiel, überraschte nicht nur ihn.



Insgesamt war es eine frische und fröhliche Aufführung in Originalbesetzung mit einer schönen Dekoration und tollen Schauspielern, denen man anmerkte, dass sie ihre Rollen nicht einfach herunterspielten, sondern sich damit identifizieren. Sie zeigten Vergnügen am Theaterspielen.



Die Darsteller waren: Landwirt Sepp Brumm (Andreas Kern), Anna, seine Frau (Michaela Heigenhauser), Angelika Brumm, seine Mutter (Kathi Leitner), Willi Strobl, Postwirt und Metzgermeister (Markus Neumaier), Freddy Berger, Berufsreiter aus Bremen (Florian Kiml), Dr. Otto Kirschenhofer, Landarzt (Bernd Helfrich), und Baltasar Kramer, Bestatter (Flo Bauer).



Dass auch den Akteuren selbst das Theaterspielen in Königsberg Spaß bereitet, äußerte sich in ihrer Ankündigung, nächstes Jahr erneut nach Königsberg zu kommen. Dann hebt sich der Vorhang für das Chiemgauer Volkstheater zum zweiten Mal.