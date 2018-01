"Burglind" fällt Bäume im Landkreis Haßberge

Das Sturmtief "Burglind" hielt die Helfer auch im Landkreis Haßberge in Atem. So rückten nach Auskunft der Integrierten Leitstelle Schweinfurt etliche Feuerwehren im nördlichen Landkreis rund um Ebern herum aus, um Äste und umgestürzte Bäume aus dem Weg zu schaffen.Ein Verkehrshindernis tat sich bei Breitbrunn auf, denn dort fällte der Sturm am Mittwoch gegen 13 Uhr im Wald zwischen Breitbrunn und Kirchlauter im Bereich der Staatsstraße 2274 einen Baum, der die Straße dann für eine kurze Zeit blockierte. Die herbeigerufene Feuerwehr aus Breitbrunnsägte den Baum in Stücke, so dass der Verkehr wieder rollen konnte.In Sand fand die Weihnachtsfreude ein jähes Ende, hier holte "Burglind" den Christbaum in der Ortsmitte auf den Boden der Tatsachen. Weitere Informationen zum Sturm und seinen Auswirkungen im Kreis Haßberge gibt es später auf infrankenPlus, der Link dazu wird hier ergänzt.