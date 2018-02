Bunte Abende bringen Eberner zum Toben

Der Eberner Kulturring kann auf ein grandioses närrisches Wochenende zurückblicken: Die Bunten Abende werden wohl vielen Gästen als durchweg gelungene und ausverkaufte Veranstaltungen mit rund 200 Akteuren, lustigen Sketchen, atemberaubenden Tanzbeiträgen und einem großartigen Publikum in Erinnerung bleiben.



Parodien auf Eberner Originale

Einige bekannte Eberner Gesichter wurden wieder einzigartig nachgespielt. Etwa durch die Gruppe "Die Gipfelstürmer", die ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum feiern konnte und mit ihrem Sketch und einem Medley aus den letzten Jahren für Standing Ovations sorgte. Der Galls Heinz alias Thomas Müller und Walter Ullrich alias Christian Giebfried eröffneten kurzerhand in der nun leerstehenden "alten Eisdiele" am Stadtberg ein Eberner Hard-Rock-Café. Nacheinander betraten weitere bekannte Eberner wie Jürgen Finzel - der eine, der Werkzeug hat - Silvano von der Eisdiele, Arzt Hans Merkl, Frisör HansSchmitt, Dorothee Bär und Wirtin Linda vom "Veracruz" die Bühne. Allesamt wurden vom Gall Heinz bewirtet und nahmen sich gegenseitig auf die Schippe. Schließlich schaute auch noch der Eberner Neptun, der Herrscher über Angerbach und Weißfichtensee, vorbei und beschwerte sich, dass er nun am Marktplatz die "neue" Eisdiele "am A.... kleben" hat. Die tollen Parodien und dazu die lustigen Gesangs- und Tanzeinlagen schlugen beim Publikum ein wie eine Bombe.



Auf Großwildjagd

Nicht den Vogel, sondern ein undefinierbares Wesen, das sie "Hulapalu" nannten, hat eine "erlesene Eberner Jagdgesellschaft" bei der Großwildjagd in Afrika abgeschossen. Vorher musste aber schon die Eberner "Plüschsau Lützel" daran glauben, die mit Manuel Freibott alias David Pfeufer in der Steppe unterwegs war. Dieser hatte sich in einem Koffer mit nach Afrika geschmuggelt. Zusammen mit der einheimischen Reiseführerin Matinka schlichen sich Moni und Thomas "Pommes" Heim, Hermann von Rotenhan, Altbürgermeister Robert Herrmann und Joachim Heim schwer bewaffnet durch die afrikanische Steppe und musstenden einen oder anderen krummen Spruch von den Jagdkollegen hinnehmen.



Die Gruppe "Molotow, die Bude brennt", die erstmals in dieser Besetzung auf der Bühne stand, überzeugte das Publikum mit Witz, schmissigen Liedern und Tanzeinlagen und beanspruchte die Lachmuskeln des Publikums aufs Äußerste.



Die Bunten Abende hielten wieder einige Überraschungen bereit: So hat der Elferrat selbst einen Sketch präsentiert. Passend zum Thema "Eberner Dschungel - da simmä däham" gab es einige Dschungelprüfungen bei "Ich bin ein Elferrat, holt mich hier raus". Zu den Prüfungen mussten am Freitag Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann und dessen Stellvertreter Harald Pascher antreten. Auf der Speisekarte standen frisch erlegte weiße Mäuse aus dem Eberner Friedwald und Känguruhoden. "Doktor Bob" warnte ausdrücklich davor, dass der Verzehr zu Eiweißüberschuss und somit erhöhter nächtlicher Aktivität führen könne. Zuletzt mussten die Kandidaten ein spezielles Hausbrauerbier trinken, wobei Jürgen Hennemann das Rennen eindeutig für sich entschied und als Sieger das Dschungelcamp verlassen konnte.



Die Garden wirbeln

Neben den Sketchen zählten atemberaubende Tanzeinlagen zu den Höhepunkten der Abende. So etwa der Auftritt des Eberner Männerballetts, das halsbrecherische Figuren im petto hatte, oder die Showtanzgarde Heubach mit ihrer Hüttengaudi. Zunächst waren die Mädels in Daunenjacken dick eingemummelt, doch es dauerte nicht lange und sie ließen die Hüllen fallen, wobei wieder tolle Kostüme zum Vorschein kamen. Die Mädels brachten das Publikum zum Toben und ernteten großen Applaus.



Gleich zu Beginn des Programms traten die kleinsten Tänzerinnen auf: Die Heubacher Minis I wuselten als süße Kätzchen über die Bühne und die Heubacher Minis II anschließend als kleine Monster.



Vom Dschungelbuch-Tanz der Heubacher Minis I ging es dann gleich in den Bürodschungel von Simone Bastian, die wieder einmal in die Bütt trat. Sie machte Home-Office, wobei sie mit ihrem Smartphone ans Fenster trat und auf das Geschehen am Eberner Marktplatz hinabschaute. Sie berichtete von den Facebook-Aktivitäten des Bürgermeisters Jürgen Hennemann und fragte sich letztendlich, ob der überhaupt auch irgendwann einmal zu Hause sei, bei den vielen Terminen. Neben dem Eberner Weihnachtsmarkt, von dem sie gar nichts mitbekommen hätte, wenn nicht die Tourismus und Werbegemeinschaft Ebern einen Tag vorher via Facebook einen Nikolaus gesucht hätte, und dem Stadtrat Fabian Weber gehörte auch der etwaige Begräbniswald zu ihren Themen: "Im Wald begraben, da hätte ich ja Angst, dass die Säu mei Grab umwälzen und die Urne ausbuddeln. Ich frag mich, was des über a Stadt aussagt, wenn des meistdiskutierte Thema a Friedhof ist".



Einen Rundumblick über die Geschehnisse in Ebern bot auch die "Ebern-Schau". Hier wurden einige Diskussionen auf Facebook thematisiert, bei denen Bürgermeister Hennemann oftmals Löcher in den Bauch gefragt werden. Beispielsweise: "@ Jürgen Hennemann: Meine Mülltonne ist voll, was soll ich jetzt tun? Wann kommt denn endlich die Müllabfuhr". Auch die Gestaltung des neuen Eberner Kreisverkehrs war Thema. Ob ihn wohl bald eine Armin Dominka- oder doch eher eine Barbara Baumbach-Statue zieren wird? Ein Problem gebe es weiterhin mit dem FTE-Kreisel. Schließlich müsse man die Buchstaben nun aufgrund der Firmenübernahme durch Valeo anpassen. Da zwei Buchstaben dazu kommen, müsse man den Kreisel laut Kreisel-Bauausschuss, der aus Fabian Weber, Jürgen Hennemann und Harald Pascher bestand, um 66 Prozent vergrößern. Da hatten aber gleich die "Hümmers Marion" und der "Güthlein von der BayWa" was dagegen. "Wo soll ich denn da mei Grubber noch hinstellen?"



Schneewittchen mal anders

Die Jugendgarde Heubach brachte nicht nur ihren Gardetanz auf das Parkett, sondern spielte auch das Märchen "Schneewittchen" auf die etwas andere Art und Weise nach, was bei den Gästen sehr gut ankam.



Das Publikum konnte sich auch auf einige Gäste freuen. Neben den Garden aus Maroldsweisach, Pfarrweisach und Seßlach gehören seit drei Jahren auch die "Concordivas" aus Maroldsweisach fest zum Programm. Mit ihrem Tanz im Schwarzlicht sorgen sie für tolle Effekte.



Gstanzerl aus Bundorf

Am Samstag hat Isabell Reder als "Bundörrfera mit der Quetschen" beim Publikum mit ihren Gstanzerln richtig eingeheizt und für eine Mordsgaudi gesorgt. An beiden Abenden stand auch Bauchredner Erwin Motschenbacher mit dem Greis Theo auf der Bühne, der trotz seiner 84 Jahre noch junge Mädchen im Kopf hat.

Alexandra Holly trat als Handpuppe "Chantal" auf die Bühne und unterhielt sich mit Karin Albert. Lustige Wortdreher und Versprecher waren garantiert. So riet Karin, Chantal solle ihre Ernährung umstellen. "Wie umstellen? Vorspeise nach rechts, Nachspeise nach links, oder wie", fragt Chantal sogleich.







Von Janina Reuter





Bildunterschriften:

Bild 1: Die Heubacher Minis I eroberten als süße Kätzchen mit ihrem Tanz "Dschungelbuch" die Herzen des Publikums.

Bild 2: Simone Bastian schaute zu ihrem Fenster hinaus und sah einige Eberner, zu denen sie etwas zu erzählen hatte, über den Marktplatz huschen.

Bild 3: Die Heubacher Minis II stürmten als kleine Monster die Bühne.

Bild 4: Ekelig wurde es bei der Dschungelprüfung des Elferrats: Erster Bürgermeister Jürgen Hennemann und zweiter Bürgermeister Harald Pascher mussten so schnell wie möglich weiße Mäuse verzehren.

Bild 5: Für einen lustigen Sketch sorgte Karin Albert mit der Handpuppe "Chantal" alias Alexandra Holly.

Bild 6: Das Märchen "Schneewittchen einmal anders" führte die Jugendgarde Heubach auf.

Bild 7: Beschwerden auf Facebook, wo denn der Winterdienst bleibt: Bürgermeister Jürgen Hennemann nimmt die Schippe selbst in die Hand - ein Bürgermeister für alle Fälle.

Bild 8: Der Kreisel-Bauausschuss sucht eine Lösung: Der Kreisverkehr ist zu klein für den neuen Firmennamen.

Bild 9: Ein Hingucker: Die Concordivas aus Maroldsweisach mit ihrem Tanz im Schwarzlicht.

Bild 10: Manuel Freibott alias David Pfeufer hat sich in einem Koffer mit zur Großwildjagd nach Afrika geschmuggelt.

Bild 11: Joachim Heim, Thomas "Pommes" Heim, Hermann von Rotenhan, Robert Herrmann und Moni Heim waren auf Großwildjagd in Afrika. Statt Nandu haben sie die Eberner Wildsau "Lützel" erlegt.

Bild 12: Für eine Mordsgaudi sorgte die Gruppe "Molotow, die Bude brennt" mit der Großwildjagd einiger Eberner Jäger in Afrika.

Bild 13: Der Bauchredner Erwin Motschenbacher hatte heuer den Greis Theo im Gepäck.

Bild 14: Das Eberner Männerballett sorgte für Stimmung.

Bild 15: Das Männerballett Ebern brachte einige halsbrecherische Figuren auf"s Parkett.

Bild 16: Walter Ullrich alias Christian Giebfried fand es gar nicht lustig, als sich Frisör Hans Schmitt alias Stefan Müller über seine Haarpracht hermachte.

Bild 17: Der Eberner Neptun alias Martin Ankenbrand hat am Marktplatz nun direkt die Eisdiele "am Hintern kleben". Arzt Hans Merkl alias Johannes Geuß untersucht ihn.

Bild 18: Zum zehnjährigen Bühnenjubiläum ließen es die "Gipfelstürmer" heuer richtig krachen und stimmten noch einmal Lieder aus ihrem Programm der letzten Jahre an.

Bild 19,20: Zum Schluss heizte die Showtanzgarde Heubach mit der "Hüttengaudi" noch einmal richtig ein.

Bild 21: Isabel Reder ist am Samstag als "Bundörferra mit der Quetschn" aufgetreten.