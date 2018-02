Bürgermeister Hennemann gibt Kontra

Der Bürgermeister wehrt den Anpfiff ab. Jürgen Hennemann verteidigt seinen Auftritt beim Warnstreik der Industriegewerkschaft (IG) Metall in Ebern vor einer Woche und weist Vorwürfe aus Kreisen der Freien Wähler (FW) zurück. Diese hatten bei ihrer Jahresversammlung zum Wochenbeginn moniert, ein Bürgermeister habe sich, auch als Gastredner, in punkto Tarifauseinandersetzung neutral zu verhalten. Und er habe schon gar keine Statements in Bezug auf die Gewerbesteuer abzugeben.



Andere Bürgermeisterkollegen dagegen finden, die Sache habe durchaus ein "Gschmäckle". Ein Bürgermeister habe sich herauszuhalten. Nicht umsonst habe der Gesetzgeber das Aushandeln von Tarifverträgen den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden überlassen.



