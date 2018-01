Bürgerbegehren kommt in Schwung

Die Kernfrage



Wenn der Fasching vorbei ist, will Dr. Rainer Gottwald losziehen in den Kampf gegen eine Fusion, die es seiner Meinung nach nicht benötigt hätte. Denn bei der Vereinigung der Sparkasse Schweinfurt und der Sparkasse Ostunterfranken im Landkreis Haßberge gewinnen die Mitarbeiter gar nichts, hingegen bekommen die Sparkassenvorstände mehr Geld. Kein Grund für eine Umstrukturierung, meint Gottwald.Der Betriebswirtschaftler hat sich schon in der Vergangenheit zu Wort gemeldet und die Fusion der Sparkassen als übertrieben schnell kritisiert. Seiner Meinung nach gab es nicht genügend vernünftige Analysen im Vorfeld.Jetzt sucht er Mitstreiter und Bürger in den Städten und Gemeinden des Landkreises Haßberge, die ihn in seinem Vorhaben bestärken. "Sind Sie dafür, dass die Fusion der Sparkasse Ostunterfranken mit der Sparkasse Schweinfurt rückabgewickelt wird?" Mit dieser Frage richtet sich Gottwald an die Bürger. Er braucht für einen Stopp der Fusion viereinhalbtausend Unterschriften aus dem Landkreis Haßberge. Er will vor allem nach Knetzgau, Sand und Königsberg kommen.Mehr lesen Sie hier