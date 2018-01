Bürger wirken an Lärmaktionsplanung mit

Freiwillige Lärmsanierung





Vom 24. Januar bis 7. März



Die bundesweite Lärmaktionsplanung außerhalb der Ballungsräume umfasst 14 000 Kilometer Schienenstrecke. Betroffen sind vier Millionen Bürger in 3500 Kommunen. Dazu zählt auch die Stadt Haßfurt. An alle Bürger, die entlang der Bahnstrecke Richtung Bamberg und Schweinfurt wohnen, appelliert Haßfurts Bürgermeister Günther Werner, sich an dieser öffentlichen Anhörung zu beteiligen - auch wenn es aufgrund des dargestellten Umfangs der Lärmaktionsplanung vielleicht nicht möglich sein wird, die von den Bürgern vorgeschlagenen Maßnahmen zur Lärmminderung im Detail zu berücksichtigen.Bereits im April 2015 fand für die betroffenen Anwohner in der Wülflinger Straße in Haßfurt eine Anhörung statt, die in den laufenden Lärmaktionsplan mündete. Die Lärmaktionsplanung ist zwar ein langfristiger und kontinuierlicher Prozess, der in einem fünfjährigen Zyklus ausgeführt wird. Jetzt sind aber erneut alle Bürger aufgerufen, die entlang der Bahnlinie im Stadtgebiet von Haßfurt wohnen, sich bei der Anhörung zu melden, auch wenn sie das schon vor drei Jahren gemacht haben.Der erste Lärmaktionsplan des EBA wird noch keine Maßnahmen enthalten, sondern vielmehr die verschiedenen Bemühungen des Bundes zur Minderung der ermittelten Lärmbelastung darstellen. Dazu zählen das freiwillige Lärmsanierungsprogramm des Bundes, in dem seit 1999 bereits 1,2 Milliarden Euro verwendet worden sind. Zudem zählen das lärmabhängige Trassenpreissystem und verschiedene Einzelmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket des Bundes dazu. Es sei aber denkbar, dass langfristig die Maßnahmen der freiwilligen Lärmsanierung des Bundes um Maßnahmen auf Vorschlag der Bürger ergänzt werden.Die Öffentlichkeitsbeteiligung durch das Eisenbahn-Bundesamt findet in zwei Phasen statt. Das Eisenbahn-Bundesamt hat den Teil A des Lärmaktionsplanes unter Beteiligung der Öffentlichkeit für alle Haupteisenbahnstrecken des Bundes fertiggestellt und veröffentlicht. Die Öffentlichkeit hatte dabei die Gelegenheit, sich vom 30. Juni bis 25. August letzten Jahres an der Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes zu beteiligen. Die Möglichkeit dieser online-basierten Befragungsaktion haben 38 000 Bürger genutzt. Nun ist der Lärmaktionsplan in der Informations- und Beteiligungsplattform unter www.laermaktionsplanung-schiene.de oder über die Homepage des EBA ( www.eba.bund.de/lap ) abrufbar und auf Wunsch auch als Druckversion verfügbar.Die Stadtverwaltung Haßfurt selbst ist nicht für die Auskunft und Beratung zuständig, wie Bürgermeister Werner erklärte. Die Anwohner können sich jedoch auf der Internetseite der Stadt unter www.Stadt-Hassfurt.de detailliert unter der Rubrik "Baulärm - Info des Eisenbahn-Bundesamtes" informieren. Hier kann auch eine gut beschriebene Grafik der Lärmkarte hochgeladen werden.In dem Beteiligungsprozess der Lärmaktionsplanung haben die Bürger der an Bahnlinien anliegenden Kommunen und somit auch die Bürger der Stadt Haßfurt jetzt die Möglichkeit, sich vom 24. Januar bis 7. März an der Überprüfung des Lärmaktionsplanes Teil A zu beteiligen. Daraus wird dann der Lärmaktionsplan Teil B hervorgehen, der Mitte dieses Jahres veröffentlicht wird. Alternativ hierzu können Beteiligungen auch per Post an das Eisenbahn-Bundesamt Lärmaktionsplanung, Heinemannstraße 6 in 53175 Bonn, geschickt werden. Der vom EBA hierfür vorbereitete Fragebogen kann ab 24. Januar über die angegebene Internetadresse heruntergeladen oder postalisch über die oben stehende Adresse angefordert werden. Die Informationsplattform zur Lärmaktionsplanung des EBA steht bereits im Internet zur Verfügung. Die Anwendung zur aktiven Beteiligung wird rechtzeitig zum Start der zweiten Phase am 24. Januar der Öffentlichkeitsbeteiligung zusätzlich zum Informationsangebot freigeschaltet.