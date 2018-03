"Bücherengel" kommen zu Besuch

"Sie lieben Bücher, Musik, Filme oder Spiele? Sie können aber nicht mehr das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) besuchen und das Passende selbst aussuchen? Sie können vielleicht nicht mehr selbst lesen? Dann kommt das Biz zu Ihnen", sagt Sylvia Schnitzer. Die Leiterin der Zweigstelle des Biz am Schulzentrum im Dürerweg hat mit ihrer Mitarbeiterin Bernadette Schramm das Projekt "Das Biz kommt zu Ihnen" ins Leben gerufen. So genannte Bücherengel besuchen ältere, behinderte oder weniger mobile Menschen in Haßfurt und Umgebung, versorgen sie mit Medien und lesen ihnen auf Wunsch auch vor.

"Zum einen habe ich, als meine Oma ins Seniorenheim zog, die Bedürftigkeit vor allem älterer Menschen erkannt", berichtete Sylvia Schnitzer. "Denn meine Oma liest gerne und kann nun keine Bücherei mehr besuchen." Zum anderen war ihr und ihrer Mitarbeiterin aufgefallen, dass der Anteil der Menschen, die mangels Mobilität die öffentlichen Büchereien nicht mehr allein aufsuchen können, stark anwächst. "Weil das Biz aber für alle Menschen da ist, haben wir uns neue Wege überlegt, um ihnen entgegenzukommen", erklärte Bernadette Schramm.



Ehrenamtliche "Bücherengel"

Die wichtigste Säule des Projekts sind die "Bücherengel": kulturell interessierte und ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer, die sich aktiv in der Gesellschaft einbringen möchten und einmal im Monat auf Anfrage aktuelle Literatur aus Unterhaltung, Wissen und Information zu den Menschen nach Hause bringen.

"Der Service ist kostenlos. Grundsätzlich ist aber eine Mitgliedschaft im Biz erforderlich, die zehn Euro im Jahr kostet", erklärt Bernadette Schramm. "Der Bücherengel bringt beim ersten Besuch ein Anmeldeformular mit. Nach dem Ausfüllen kann direkt der Bücherei-Ausweis ausgegeben werden. Für die Ausleihe und Lieferung der Medien werden keine weiteren Gebühren erhoben."

Jeder Nutzer des Angebots "Das Biz kommt zu Ihnen" kann bei den Besuchen der Bücherengel spezielle Wünsche, aber auch gerne allgemeine Lesewünsche äußern. Die Mitarbeiterinnen des Biz stellen dann die Medien zusammen.

Nachdem Sylvia Schnitzer und Bernadette Schramm ihr Vorhaben im Seniorenbeirat der Stadt angekündigt hatten, klingelte gleich mehrfach das Telefon im Biz. Bisher haben sich Herta Schneider aus Sylbach, Hans Weber, Klaus und Hedwig Krumscheid aus Haßfurt, Claudia Deublein aus Oberschwappach, Ingrid Jirku aus Obertheres und Hildegard Schmidt aus Augsfeld für diese schöne Aufgabe zur Verfügung gestellt.

Der 67-jährige Klaus Krumscheid möchte aber nicht nur die gewünschten Medien zu einem Interessenten bringen; er kann sich auch vorstellen, vorzulesen. "Gerade das Vorlesen ist schön, weil man dann über das Gelesene auch sprechen kann."

Herta Schneider war von der Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Eva-Maria Schwach, angesprochen worden. "Ich habe mich spontan dazu bereiterklärt", sagt die 65-Jährige.

Ingrid Jirku wiederum hat von dem Projekt aus der Zeitung erfahren. "Ich wollte mich schon immer ehrenamtlich engagieren, und die Arbeit als Bücherengel entspricht mir", sagt die 71-Jährige. "Ich lese gerne und möchte anderen Menschen etwas Gutes tun. Ich würde mich auch auf Wunsch mit den Nutzern unterhalten und ihnen vorlesen. Denn ich kann mir vorstellen, dass das auch für mich eine befriedigende Aufgabe ist."

"Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was das sein soll: ein Bücherengel", meinte Hildegard Schmidt, die zu dem Gespräch eingeladen worden war. "Doch jetzt gefällt mir die Idee und ich bin mit dabei!"

Für Dieter Herrmann kommt das neue Angebot gerade recht. Auf den Rollstuhl angewiesen, ist der 84-Jährige nicht mehr sehr mobil. Doch er ist ein großer Freund von Literatur und Musik. "Ich habe selbst sehr viele Bücher, darunter Klassiker wie Goethe oder Schiller, und Sachbücher, auch zum Thema Musik", erzählt er bei einem Besuch des "Bücherengels" Ingrid Jirku.



Lieferung ins Seniorenheim

Sylvia Schnitzer und Bernadette Schramm bringen das Biz seit Dezember 2017 auch schon in das Caritas-Seniorenheim "St. Bruno" und das Seniorenwohnzentrum am Unteren Turm des Bayernstifts. "Wir liefern einmal im Monat kostenfrei Medienboxen, wobei alle individuellen Lesewünsche der Bewohner und Pflegekräfte berücksichtigt werden", berichten sie. "Die Bewohner bekommen sehr gerne Kurzgeschichten vorgelesen, freuen sich aber auch über Bastelbücher, Liederbücher, Zeitschriften, Musik-CDs, Filme und Spiele", sagt Bernadette Schramm. "Daneben bringen wir aber auch immer Medien passend zu den Jahreszeiten mit." Dafür sind die Betreuungsassistentinnen Michaela Schamberger, Petra Tempert und Melanie Sölter-Röcken vom Bayernstift sehr dankbar. "Ich finde das klasse, weil wir dadurch immer wieder neue Materialien und Medien bekommen, mit denen wir arbeiten können", berichtet Michaela Schamberger.