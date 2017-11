Breitbrunner Kindergarten auf neuestem Stand

Den Beschluss zur Sanierung fasst der Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen, aber die Sache sieht doch schon mal gut aus: Für energieeinsparende Sanierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Kommunalen Investitionsprogramm von rund 90 Prozent. Einige weitere Sanierungsarbeiten können über den Finanzausgleich (FAG) gefördert werden, weil Breitbrunn als finanzschwache Gemeinde eingestuft wurde. Und die Diözese signalisierte auch ihre Bereitschaft, ihr Scherflein beizutragen - in einer Zeit, in der sich die Kirche andernorts aus der Bezuschussung ähnlicher Einrichtungen komplett zurückzieht.



Der Kindergarten soll eine neue Heizung und Belüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung bekommen, neue Linoleum-Böden und Fliesen, neue breitere Türen und ein behindertengerechtes WC.



Außerdem einigte sich der Gemeinderat am Dienstag auf einen Kurs in Sachen Ausweisung von neuem Wohngebiet.