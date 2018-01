Beliebte und einfühlsame Pädagogin

Seit 1992 ist sie als Erzieherin in der evangelischen

Kindertagesstätte Maroldsweisach tätig.



Pfarrer Popp-Posekardt dankte der Thüringerin unter anhaltendem Beifall

für ein "Vierteljahrhundert Treue zum Kindergarten, in dem sie

die Einrichtung maßgeblich mitgeprägt hat". Als hervorragende

"Teamplayerin" und leidenschaftliche Erzieherin bringe Sie ihre Gaben

stets zum Wohle der ihr anvertrauten Kinder ein.



Er würdigte die Fachkompetenz, inspirative Kraft, das menschliche Einfühlungsvermögen

und Verantwortungsbewusstsein der beliebten Pädagogin. Schließlich

sprach er ihr im Namen der Kirchengemeinde seinen Dank für ihren

jahrelangen Einsatz als Mitarbeitervertreterin aus und wünschte ihr

weiterhin alles Gute und Gottes Segen für ihren Dienst in der

Kindertagesstätte.