Bei FTE in Ebern treten drei Listen an

Persönlichkeits- oder Listenwahl? Diese Frage stellt sich, wenn in diesen Wochen bundesweit die Betriebsratswahlen stattfinden. Im FTE-Werk in Ebern Fischbach mit rund 450 Beschäftigten ist das keine Frage. Dort wird auf die Persönlichkeitswahl gesetzt. So kann jeder aus einer Liste von 30 Kandidaten genau die Personen wählen, die er im neuen Gremium sehen will.



Schwieriger wird es da in Ebern, wo 1600 Mitarbeiter zu den Wahlurnen gerufen werden. Erstmals liegen dort drei Wahlvorschläge vor. Drei Listen treten gegeneinander an, was auch das Wahlverfahren entscheidend ändert. Um zu ermitteln, wer im 17-köpfigen Betriebsrat sitzen soll, hat jeder Wähler genau eine Stimme - für die Liste seiner Wahl. Die Sitzverteilung wird dann im Auszählverfahren nach d'Hondt ermittelt.



