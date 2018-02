Bei einem Angriff nicht mehr wehrlos

Seit mehreren Jahren veranstaltet der Weiße Ring im Rahmen seiner Präventionsarbeit Selbstverteidigungskurse für Frauen, in den letzten Jahren zusammen mit der Gleichstellungsstelle am Landratsamt Haßberge. Am Montag wurde ein neuer Kurs in der Turnhalle der Grundschule Maroldsweisach eröffnet, an dem 24 Frauen teilnehmen.

Helmut Will, Außenstellenleiter des Weißen Rings im Landkreis Haßberge, freute sich darüber, dass die Gemeinde die Turnhalle kostenlos zur Verfügung stellt und sich auch an den Kursgebühren beteiligt. Für die Teilnehmerinnen ist der Kurs kostenlos.

Will stellte die Arbeit des Weißen Rings und dessen vielfältige Hilfsmöglichkeiten für Opfer von Straf- und Gewalttaten vor und schilderte in groben Zügen den Ablauf eines Opferfalles. "Mit Harald Rögner und Beate Otto können wir Ihnen qualifizierte Übungsleiter anbieten, die schon viele Kurse für Selbstverteidigung von Frauen geleitet haben", sagte Will.



Im Ernstfall hilfreich

Bürgermeister Wolfram Thein zeigte sich erfreut darüber, dass so viele Frauen an dem Kurs teilnehmen. "Wir unterstützen das von der Gemeinde gerne, weil sie hier Abwehrtechniken vermittelt bekommen, die ihnen im Ernstfall hilfreich sein können", sagte der Bürgermeister. Zwar sei es immer besser, nicht Opfer einer Straftat zu werden, aber wenn es passieren sollte, dass Frauen angegriffen werden, könnten sie sich zur Wehr setzen und so Schlimmeres vermeiden.

Christine Stühler, die die Gleichstellungsstelle beim Landratsamt Haßberge leitet, wies darauf hin, dass neben dem Weißen Ring auch die Gleichstellungsstelle für Beratungen und Hilfe zur Verfügung stehe und Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, Aufnahme im Frauenhaus Schweinfurt, das auch für den Landkreis Haßberge zuständig ist, finden könnten. Man könne sich jederzeit an die genannten Stellen wenden.



Hilfe für Opfer von Straftaten

Helmut Will ergänzte hierzu, dass niemand ein "Einzelkämpfer" sein wolle. Jede Institution könne auf ihre Art und Weise Hilfe für Opfer von Straftaten leisten und man arbeite auch untereinander zusammen. So leiste das Frauenhaus Schutz und Unterstützung für bedrohte und misshandelte Frauen mit und ohne Kinder und berate, wie auch die Gleichstellungsstelle und der Weiße Ring in Fällen häuslicher Gewalt. Der Weiße Ring könne darüber hinaus auch nach tatbedingten Notlagen finanzielle Unterstützung leisten, Rechtsanwälte und Therapeuten vermitteln und unter Umständen die Kosten dafür tragen. Dann ging es los. Harald Rögner ließ die Teilnehmerinnen wissen, dass diese in fünf Übungsstunden nicht zu perfekten "Kämpferinnen" werden könnten. "Darauf kommt es nicht an. Aber wir werden euch Abwehrtechniken vermitteln und versuchen, euer Selbstbewusstsein zu stärken, so dass Ihr euch wehren und danach möglichst davonlaufen könnt", sagte der erfahrene Kampfsportler.

Nach einer kurzen Einweisung übten die Frauen paarweise Abwehrtechniken, wobei Harald Rögner und Beate Otto Hilfestellung, Anschauungsunterricht und entsprechende Ratschläge gaben.

Heidi Müller-Gärtner, Gemeinderätin in Maroldsweisach war auch unter den Teilnehmerinnen. Ihr Fazit nach der ersten Übungseinheit: "Cool war es heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht." red