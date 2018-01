Bauschutt-Laster kippt nahe Ebelsbach um

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Straße zwischen Ebelsbach und Stettfeld. Dort kippte ein Lastwagen, der mit Bauschutt beladen war, auf die Seite. Mit leichten Verletzungen wurde der 57 Jahre alte Fahrer in eine Klinik gebracht.



Der Lastwagen war in Richtung Stettfeld unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der Fahrer nach links von der Straße ab. Der Lkw geriet an die Böschung und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die Ladung fiel auf die Straße. Laut Polizei war der Laster nicht zu schnell gefahren, wie erste Ermittlungen ergaben.



Neben der Polizei wurden die Feuerwehren aus Ebelsbach und Stettfeld an die Unfallstelle gerufen. Sie halfen bei der Bergung des knapp 20 Jahre alten Lasters einer Firma aus dem Raum Bamberg und bei den Aufräumarbeiten.



Die Straße konnte zeitweilig halbseitig befahren werden, teilweise musste komplett gesperrt werden. Dann entwickelte sich auf den nahen Flurbereinigungswegen ein reger Ausweichverkehr.



Die Schadenshöhe kann die Polizei bisher nicht beziffern. Nach ersten Schätzungen liegt sie aber sicher im fünfstelligen Bereich.