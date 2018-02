Hip-Hop zum Pausenbrot. Das Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern, genauer gesagt die Klasse 6b hat beim einer Aktion von Radio Bamberg ein Pausenkonzert gewonnen. Am Mittwoch in der ersten Pause rockte die Bamberger Hip-Hop-Band "Bambägga" die Aula und begeisterte die 656 Schüler und ihre Lehrer.



Mehr lesen Sie in Kürze auf inFranken.dePLUS .