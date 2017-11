Autos kollidieren in Unterfranken: Opel landet im Graben - zwei Verletzte

Am Montag hat sich im Haßfurter Ortsteil Sylbach (Lkr. Haßberge) ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Das teilte die Polizeiinspektion Haßfurt mit.Von Haßfurt Richtung Oberhohenried fuhren am Montagabend ein Seat und hinter diesem ein VW-Touareg. Sie ordneten sich beide auf die Linksabbiegespur Richtung Sylbach ein. Beim Abbiegen nach links übersah der Fahrer des Seat einen aus Richtung Oberhohenried entgegenkommenden Pkw Opel. Der Seat und der Opel stießen zusammen, wodurch der Opel nach rechts in den Graben geriet. Der Seat dreht sich und schleuderte zurück gegen den VW Touareg.Der Fahrer des Seat und der Fahrer des VW mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen gab es einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 26000,- Euro.